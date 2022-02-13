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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 13 Şubat 2022, Pazar

Takımda öz güven yok

BAŞKAN Burak Elmas eğer yola Domenec'le devam ederse Galatasaray küme düşme hattında dolanmaya devam eder. Evinde otururken ülkesindeki bir takımdan bir teklif bile almamış Domenec yüksek egosu içinde Pep Guardiola efekti sergiliyor.
Onay vermediği Pulgar'ı ilk on bire bile almıyor. İmkanı olsa Gomis'i bile oynatmayacak.
Gomis taraftar sevgisi ve baskısıyla yer buldu. Kayseri savunması önünde duvar olan ve arkadaşlarına pas yapacak ortamı sağlayan Gomis çıkıyor, Mustafa giriyor. Oysa Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Domenec, Gomis-Mustafa ikilisini birlikte oynatmayı akıl etmiyor. Gomis'in, Kayserispor maçı öncesi arkadaşlarını Domenec'in olmadığı bir yemekte toplaması oyuncularla teknik adam arasında ilişkilerin kopuk olduğunun göstergesidir.
Galatasaray'ın sadece taktiği değil, oyuncuların yerlerde sürünen öz güvenlerini de ayağa kaldırmak gerekir.

Domenec ile bu iş olmaz!

Gomis oyunda kalmalıydı

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Takımda öz güven yok
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