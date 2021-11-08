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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 08 Kasım 2021, Pazartesi

Kadro tercihi yanlıştı

GAZİANTEP ve Lokomotiv maçlarında mükemmel oynayan Feghouli'yi kulübede oturtmak Terim'in yanlışıydı. Genç oyuncuların saha içinde Feghouli gibi tecrübeli bir oyun liderine ihtiyacı var. Milli maç haftasına girilirken Terim'in oyun alışkanlığını kazanmış oyunculardan vazgeçip rotasyona gitmesi anlamsızdı. Galatasaray golü yiyinceye kadar Karagümrük kilidini açamadı ve set oyununa mahkum olup sağa, sola, geriye pas oynamak zorunda kaldı. Emre Kılınç çok pas hatasıyla oynuyor ve çok kaybediyordu. Bertolacci'nin attığı golde Emre'nin çevre kontrolü yapmadan geriye pas atmasının payı büyüktü.
Kerem ile Halil'in de yorgun olduğunu düşünürsek Fatih Terim'in ikinci yarıya Feghouli, Diagne ve Muhammed üçlüsünü alarak başlamaması şaşırtıcıydı.

Feghouli 11'de olmalı

Terim'in tercihleri şaşırtıcıydı

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Kadro tercihi yanlıştı
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