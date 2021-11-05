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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 05 Kasım 2021, Cuma

Galatasaray fırsatı kaçırdı

LOKOMOTIV maçından Galatasaray'a sadece liderlik ve yenilmezlik kaldı.
Galatasaray bir çok pozisyon ürettiği 90 dakikada inanılmaz goller kaçırdı, rakibin atak bile sayılmayacak bir pozisyonunda yediği çok basit golle 3 puanı kaçırdı. Lokomotiv İstanbul'a kaybetmemek için gelmişti. Rus takımının futbolcuları yerden kalkmadılar. Vakit geçirmek için her türlü hileye başvurdular. Halil ile Kerem final vuruşlarında isabeti yakalayamadı.
Nelson-Marcao ikilisi yine muhteşem oynadı. Cicaldau etkisizdi.
Feghouli yeni transfer gibi oynadı. Takımını pas oyununda mükemmel yönetti, harika da bir gole imza attı. Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.
Galatasaraylı oyuncular farklı kazanmaları gereken bir maçı Muslera olmasaydı kaybedebilirlerdi.
Galatasaray büyük avantajını kullanamadı.
Şimdi evinde Lokotomiv'ten daha zor bir takım olan Marsilya'yı ağırlayacak. Tek ön libero ile Avrupa maçlarını oynamak doğru değil. Çünkü Berkan'a Lokomotiv takımı orta alanda baskı yapınca Galatasaray da baskı yedi....

Feghouli yeni transfer gibi oynadı

Halil son vuruşta iyi değildi

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