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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 13 Ağustos 2021, Cuma

Alkışlar Kerem’e

İSKOÇ takımının hocası Davidson'un korktuğu başına geldi ve İstanbul'daki maçta çok beğendiği Kerem Aktürkoğlu bir gol iki asistle G.Saray'a turu atlattı. G.Saray'ın Kerem gibi giydiği formaya aidiyet duygusuyla bağlı oyunculara ihtiyacı var. Kerem maç boyu sadece skora etki etmedi hırsı, çoşkusu, çalışkanlğıyla ve tükenmeyen ererjisiyle alkış aldı. Gönderilmek istenen Feghouli fizik olarak belki hazır değil ama oyuna akıl koydu, rakip savunma önünde duvar oldu ve etkili paslar attı.

OYNARSA İŞ YAPAR
AYTAÇ oynamayınca Taylan- Serkan ikilisi verimli oldukları gibi birbirlerini de çok iyi tamamladılar. Diagne'nin attığı golde yaptığı depar ile vuruş tekniği kaliteliydi. Diagne'nin aldığı ücret çok yüksek değil ve G.Saray'da oynadığı sürece iş yapar. Kerim İnan ile Orkun Uşak'tan sonra Galatasaray'ın kalesini koruyacak tek bir Türk kaleci göremedik.
25 yıldır Florya'dan bir kaleci yetişmez mi? Kayseri'nin birinci kalecisi olamayan İsmail Çipe G.Saray'ın da kalesinde olmamalıdır.

MAÇIN EN İYİSİ: KEREM
Genç yıldız iyi çalıştı. Etkili oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: İSMAİL
İsmail, G.Saray'ın kalesinde olmamalıdır.

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