Alkışlar Kerem’e
OYNARSA İŞ YAPAR
AYTAÇ oynamayınca Taylan- Serkan ikilisi verimli oldukları gibi birbirlerini de çok iyi tamamladılar. Diagne'nin attığı golde yaptığı depar ile vuruş tekniği kaliteliydi. Diagne'nin aldığı ücret çok yüksek değil ve G.Saray'da oynadığı sürece iş yapar. Kerim İnan ile Orkun Uşak'tan sonra Galatasaray'ın kalesini koruyacak tek bir Türk kaleci göremedik.
25 yıldır Florya'dan bir kaleci yetişmez mi? Kayseri'nin birinci kalecisi olamayan İsmail Çipe G.Saray'ın da kalesinde olmamalıdır.
MAÇIN EN İYİSİ: KEREM
Genç yıldız iyi çalıştı. Etkili oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: İSMAİL
İsmail, G.Saray'ın kalesinde olmamalıdır.
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