Kadro istikrarı şart

GALATASARAY kadro istikrarını yakalayamadığı için ezber oyunu yakalayamıyor.

Terim her maça farklı on bir yapıyor ve bu yüzden yeni gelenler ile eskiler arasında uyum sorunu ön plana çıkıyor.

Galatasaray'ın oyun aklı kim?

Bu isim kesinlikle Feghouli olmalı. Cezayirli oyuncu tecrübesi, tekniği ve aklıyla faydalı oluyor. Feghouli'nin attığı goldeki vuruşu mükemmeldi.

Cicaldau "Ben oyun lideri olurum" mesajını vermiyor. Terim'in oyundan düşen futbolcuları, Galatasaray oyundan düşmeye başladığı anda çıkarması çok doğruydu. Özellikle Babel ile Ömer Bayram sol kanada hareket getirdi. Sözleşme uzatma kararı Luyindama'yı olumlu etkilemiş.

Luyindama maç boyu kornerlerde kafa vuruşlarını hep denedi ve yere vurdurarak attığı golle Galatasaray'a maçı kazandırdı. Ömer'in ortası da nokta atışıydı. Galatasaray'lı oyuncuların coşkusu, kazanma duygusu ve mücadele anlayışı iyi yolda ama kadro istikrarı oluşmadan seri galibiyetler kolay alınmaz.

MAÇIN EN iYİSi FEGHOULİ

Cezayirli kalitesini konuşturdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RİBERİO

Takımına gerekli katkıyı veremedi.