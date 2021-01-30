İnce dokunuşlar

LIGIN ikinci yarısı sinir harbine sahne olacak ve çeşitli algı operasyonları havalarda uçuşacak. Terim her türlü provokasyonlara ve algılara gözlerini, kulaklarını kapatıp sakin kalmalıdır. Terim sadece sahaya odaklanırsa Galatasaray başarılı olur. Terim'in oyuna dokunuşlarını Antep'te gördük. Sahaya sürdüğü kadro duygusaldı. İki Emre ve Belhanda sahada yürüyordu.

Yürüyen Galatasaray'ın kalesinde Muslera olmasaydı Antep ilk yarıyı önde kapatırdı.

Devre arası Terim neşteri doğru vurdu ve Belhanda-Akbaba ikilisini çıkarıp gözdesi Onyekuru ile genç yetenek Kerem'i oyuna alarak Galatasaray'da rekabeti ateşledi.

Onyekuru ve Kerem hücuma çabukluk ve hız kazandırdı.

Özellikle Onyekuru'nun attığı iki gol zekasının, çabukluğunun ve vuruş kalitesinin ispatıydı. Antep'in evindeki yenilmezliğini bitiren Onyekuru golleriyle farkını ve gösterdi.

MAÇIN EN İYİSİ ONYEKURU

Kalitesini hemen belli etti.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA

Enerjisi yoktu. Sahada yürüdü.