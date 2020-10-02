Teknik heyete yazar

Galatasaray teknik heyeti Rangers analizini maalesef doğru yapmamış. Mücadele gücü yüksek, dirençli, agresif, yüksek tempolu bir takıma karşı orta alanda sadece Taylan ile çıkmak büyük hataydı.

Rangers ataklarında bütün yük Luyindama-Marcao ikilisinin üzerine bindi.

Terim'in başlangıç kadrosu hatalıydı ama ilk 45 dakikanın bitiminde devre arası bazı hataları düzeltmek adına bir fırsattı.

65.dakikada Babel ile Belhanda'nın yerine giren Etebo ve Ömer Bayram Galatasaray'a direnç kazandırma adına ikinci yarıya başlamalıydı.

İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

Rangers'a karşı 2-0 geriye düştükten sonra Etebo-Ömer ikilisini oyuna almak "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" örneğine benziyordu.

Avrupa'dan elenmek başta Terim olmak üzere tüm teknik heyete yazar. Uyarıyorum; lig için Galatasaray'ın Onyekuru tipi bir oyuncuya acil ihtiyacı var.

MAÇIN EN İYİSİ IANIS

Hagi'nin oğlu başarılı bir oyun oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BABEL

Temposu Galatasaray'ı kötü etkiledi.