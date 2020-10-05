Tuzağa düştü!

Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti: 1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı.

Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz.

2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim.

Kasımpaşa sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor.

G.Saray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü.

Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda- Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. G.Saray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.

Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı. Eğer Yusuf Erdoğan, Galatasaray'da olsaydı maçı Kasımpaşa farklı kaybederdi.

Çünkü Galatasaray'ı rakip sahaya hızlı götürecek oyuncusu yok.

MAÇIN EN İYİSİ YUSUF

İyi futbolunu şık bir golle

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA

Çok kötü bir oyun oynadı.