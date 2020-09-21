Galatasaray ışıldıyor

Başakşehirli ve Galatasaraylı oyuncular futbol oynamayı tercih edince mücadelesi yüksek, kıran kırana bir maç izledik. Demba Ba'nın yaptığı penaltı sonrası oyunun direksiyonun başına Galatasaray oturdu. Başakşehirli oyunculara topu kullanacak geniş alan bırakmadılar. Önde yapılan baskı ve ilk toplara müdahale etme isteği Galatasaraylı oyuncuların maçta üstünlüğü ele geçirmelerini sağladı.

Luyindama çok güçlü bir stoper ama laubaliliği bırakmalı.

MARCAO KALMALI

Terim'in sisteminin şifrelerinden biri olan Marcao'yu Galatasaray yarışta kalmak istiyorsa satmamalı. Başakşehir gibi gövdeli orta sahaya rağmen tek Taylan ile mücadele etmek yürekli bir davranıştı. Feghouli ve Arda biraz daha fiziksel olarak güçlü olsaydı Galatasaray skoru erken arttırabilirdi.

Falcao- Arda ve Feghouli yorulmuşlardı, Babel-Diagne ve Etebo Galatasaray'a dinamizm kazandırdı. Galatasaray'ın sadece oyunu ve sistemi parlamıyor, kulübesi de ışıldıyor.

MAÇIN EN İYİSİ TAYLAN

Kusursuz bir futbol ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HASAN ALİ

İlk 45 dakikada varlık gösteremedi.

