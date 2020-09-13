Bugünkü
Takvim
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 13 Eylül 2020, Pazar

Keyif verdiler keyif aldılar

Bir oyuncuyu "nokta transfer" olarak almak kıymetlidir. Mariano'nun koltuğuna oturan Omar'ı hayranlıkla izledim. Norveçli sağ bek hücuma çıkıyor, oyunu dikkatle takip ediyor, hücumdan savunmaya çabuk dönüyor, kademeye giriyor ve disiplinli oynuyor.

Arda, Falcao, Emre, Belhanda, Feghouli ve Omar'ın teknik becerileri ve pas kaliteleri yüksek olunca Galatasaray oyuna hükmettiği gibi pozisyon üretmekte zorlanmadı. Galatasaray ilk kez rakip kaleye bu kadar etkili ve bol şut attığını gördüm. Galatasaray'ın pas oyunundan keyif alan Falcao iki gol, bir asiste imza attı. Uzun aradan sonra coşkulu, sürekli pozisyon alan ve golü arayan bir Falcao izledik.

Emre Kılınç büyük kazanç. Emre'nin topun dibine girerek attığı gol akıl ve kalite doluydu. Terim'in Sarrachi ile Luyindama'yı basit oynamaları konusunda uyarması gerekiyor. Bu iki oyuncu riskli oynuyor. Özellikle Luyindama aşırı güvenden dolayı top kayıpları yapıyor ve rakibi karşılamada ağır kalıyor. Golde çok kolay çalım yedi. Galatasaray çok pozisyon harcadığı maçta farkı kaçırdı.
Ancak bu galibiyeti abartmamak lazım.

Galatasaraylılar lige 3 puanla girmenin sevincini yaşamalılar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Keyif verdiler keyif aldılar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ