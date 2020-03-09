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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 09 Mart 2020, Pazartesi

G.Saray fırsat tepti

SİVAS'IN "baskın basanındır" tarzında ilk 10 dakika ortaya koyduğu baskıda şaşıran ve dağılan Galatasaray'da iki net kurtarışa imza atan Muslera'nın Hakan Arslan'ın diziyle attığı gole yapacağı bir hamle yoktu. Galatasaraylı oyuncular gol sonrası çabuk toparlandı ve Seri-Lemina- Feghouli üçlüsünün etkili pas organizasyonunda oyunun temposunu, kontrolünü hemen eline geçirdi.
Geri dönüşte Galatasaraylı oyuncular skoru 2-1'e getirirken jenerik olacak iki gole imza attılar. Falcao ile Feghouli'nin golleri hazırlanış olarak mükemmeldi.

SKORU TUTACAKSIN
Bu tür zor maçlarda 2. yarının ilk 15 dakikasında büyük takım olarak skoru tutmaya özen göstereceksin. Galatasaray Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi.
Sivasspor morallendi. Sivassavunmada dikkatli oynayınca Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı.
Sivasspor 2. gol sonrası Galatasaray'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray dün ilk yarısında net fırsatları harcadığı Sivas'ta büyük bir fırsat kaçırdı.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN G.Saray fırsat tepti
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