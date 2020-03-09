G.Saray fırsat tepti
Geri dönüşte Galatasaraylı oyuncular skoru 2-1'e getirirken jenerik olacak iki gole imza attılar. Falcao ile Feghouli'nin golleri hazırlanış olarak mükemmeldi.
SKORU TUTACAKSIN
Bu tür zor maçlarda 2. yarının ilk 15 dakikasında büyük takım olarak skoru tutmaya özen göstereceksin. Galatasaray Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi.
Sivasspor morallendi. Sivassavunmada dikkatli oynayınca Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı.
Sivasspor 2. gol sonrası Galatasaray'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray dün ilk yarısında net fırsatları harcadığı Sivas'ta büyük bir fırsat kaçırdı.
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