Cimbom yarışta kaldı

F.BAHÇE derbisinde Galatasaray'ın haklarını çiğneyen hakem zihniyeti dün de Kayserispor'un canını yaktı.

Galatasaray bu tür haksızlıklara ihtiyacı olmayacak bir oyunla maça başladı. Ndiaye'nin laubaliliği sonucu kaptırdığı topta golü yiyen Galatasaray bir dakika içinde Diagne'nin kaliteli gol vuruşuyla eşitliği sağladı. Kayseri'nin hedefi önce Galatasaray'ı durdurmak sonra kontrataklarla avlamaktı.

Galatasaray hücum zenginliği yaşarken Kayserispor; Kravets, Chery ve Umut ile ayağına gelen şansları değerlendiremedi.

Emre Akbaba'nın topa vurduktan sonra Sapunaru'ya yaptığı hareket bence çok sertti. Hakem Arda Kardeşler pozisyonu net süzememiş olacak ki sarı kart gösterdi. Kafamdaki soru VAR devreye girerek hakemi uyarmalı mıydı? Kayseri 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray oyunun kontrolünü eline aldı.



ALKIŞLAR FEGHOULI'YE

Cimbom skor avantajını aldıktan sonra Kayseri farkın büyümemesi için kapanarak ve rakibe geniş alan vermeyerek oynamaya gayret etti. Haftalardır forma şansı bulamayan Nagatomo'nun gol atması kendisine ciddi bir moral oldu. Feghouli'nin Terim'e gidip, "Oynamak istiyorum" demesi alkışlanacak bir hareket. Çünkü Cezayirli yıldız Galatasaray'ın hücum bölgesindeki en yaratıcı en çalışkan ve en etkili oyuncusuydu. Galatasaray bu galibiyetle yarışta kaldı ancak şampiyonluk şansı sarı kırmızılı takımın elinde değil.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI

Hücumda Cimbom'un en etkili ismiydi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LEVENT

Kayseri'nin stoperi kötü günüdeydi.