Olmayınca olmuyor
Onyekuıru'nun arka direkte attığı mükemmel gol sonrası oyunu tutmayı düşünmemek kontrolsüz hücum etmek ve riskli paslar kullanmak Galatasaray'ın yanlışlarıydı.
Derbinin hakemi belli olmadan önce 'Eğer MHK Ali Palabıyık'ı verirse adaletsizliğe davetiye çıkarır' demiştim, yanılmadım. Ali Palabıyık, bariz gol şansından dolayı Diagne'yi düşüren Hasan Ali'yi bile VAR uyarısı ile oyundan atabildi.
DENGELİ OYNADILAR
Galatasaray, oyunu Hasan Ali atılmadan önce de doğru oynuyor topu rakibe verip akıllı alan savunması yapıyordu. Eljif'in attığı gole kadar Donk-Semih ikilisi, basit riske girmeden, dengeli ve dikkatli oynamaya özen gösterdi. Galatasaray, Kadıköy'de hem 20 senelik özlediği galibiyeti elinden kaçırdı hem de şampiyonluk fırsatını tepti.
Çünkü derbide Galatasaray adına alınacak 3 puan tüm maçları kazandığında Galatasaray'ı şampiyon yapıyordu. Ayrıca Fenerbahçe'nin 20 yıllık psikolojik üstünlüğüne de son veriyordu.
Galatasaray'da oyuncular belki çok istediler ama yapamadılar.
MAÇIN EN iYİSi ONYEKURU
Galatasaray'ı ileriye taşıyan isimdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ PALABIYIK
Ali Palabıyık skandal kararlara imza attı.
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