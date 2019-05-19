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  • 19 Mayıs 2019, Pazar

Sosa farkı

Sosa, Beşiktaş'tayken defanstan top alıp ileriye taşıyan oyuncuydu. O varken Oğuzhan da 10 numarada verimliydi.
Sosa'dan sonra o görevi yapmaya çalışması Oğuzhan'ı da yedi bitirdi.
Bütün bunların nedeni Beşiktaş'ın ön liberosunun ne dikine uzun top atabilmesi ne de topla çıkabilmesi.
Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı tek üstünlüğü de Fernando'nun takımını ileriye taşıması. Adem, Sosa değil, Oğuzhan tipinde bir oyuncu.
Kagawa da öyle. Sosa top çıkarırken tek hata yaptı ve takımı gol yedi.

KARIUS FARKI ÖNLEDİ
He rakip top Atiba'ya geldiğinde baskı yapıyor çünkü topu ileriye taşıyamadığını biliyor. Medel de dikine top atmadığı zaman Beşiktaş topu çıkaramıyor, geveliyor.
Adem ekstra iş yapmadığında tek çare Quaresma veya Burak'a uzun top atmak. Onlar da iyi olmadığı zaman hücumda çoğalamıyorsun.
Güven'den açık olmaz çünkü topsuz hızlı ama driplingi iyi değil.
İlk yarıda Beşiktaş'ın mahkum oynamasının nedeni Sosa sonrası 2 yıldır devam eden yapısal sorundan kaynaklandı.
Yenen gol, Güven yerine Medel'in çıkması, yerini kaybedip defansı bozan da Mirin ve Necip hatasıyla geldi. Karius farkı önledi.

MAÇIN EN İYİSİ: YUSUF
Stili, yetenekleri ve golü şiir gibiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MİRİN
Mirin, değil Beşiktaş'ta Süper Lig'de oynamaz
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