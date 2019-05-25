Heba sezonu

Beşiktaş, Adem'in topu geriden forvete taşıma performansına bağlı bir sezon geçirdi. Üstüne bir de asist yaptığı zaman Beşiktaş maç aldı. Bu maç da sezonun özeti oldu.

Kasımpaşa rakibinin temel zaafını kullanmayıp ileride basmayan oyunu Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürdü. Hızlı forvetleriyle futbolun sadece hücum tarafını oynayıp, malum defans zaaflarıyla da Beşiktaş'a maçı hediye etti.

Güven ve Larin oynarsa sadece santrfor oynar demiştik. Daha önce Pektemek ve Güven'in bu maçta da driplingi sıfır olan Larin'in sol açıkta olması, iki santrforla değil hücumda bir kişi eksik oynamak demek.

TARAFTAR KÜSMEZDİ

Üstüne 3. santrfor Pektemek girip, 3 gol atanı onun arkasına, tek açığını da sağ beke çekiyorsun.

Oğuzhan'ın mili takıma çağrılması hocayı da etkilemiş ki sonunda oyuna dahil oldu!

Ş. Güneş, Burak'ı getirdiği ve milli takımla resmileştirdiği zaman da Beşiktaş 3. sıradaydı. Guti denenseydi, Güven'de ısrar edilseydi en kötü 4. olurdu ama gelecek için önünü görür ve taraftar da takıma küsmezdi.

Beşiktaş, takımın hakkını bile savunamayan, hocayı göndermek için basını kullanan basiretsiz yönetimle bu sezonu heba etti.

MAÇIN EN İYİSİ: GÜVEN

Yerinde kalsa daha da atardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: QUARESMA

Futbolla ve takımla bağı kopmuş.