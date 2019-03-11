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  • 11 Mart 2019, Pazartesi

Kagawa mühendis mi?

AYKUT Kocaman'lı Konyaspor yıllardır aynı. Top rakipteyken kasıtlı taktik faullerle hız kesme ve kontratakla gol arayan, önce yemeyeyim diyen anti-futbol… Bu yüzden de takımın yıldızı sağ bek Skubiç… Bu oyunu bozan Medel'in korkusuzca, dikine baskılı oyunu ve Adem'in hızla top taşıyıp maçı rakip sahaya yığması oldu. Direnç Medel'den, yaratıcı teknik de Adem'den geldi.
Quaresma'nın durgunluğu kanatları işlemez hale getirmişken, Adem'in göbekten delme çabası imdada yetişti. Bunda Uğur'un maç eksikliğiyle yaptığı hatalar da etkili oldu.

ADEM ÇIKTI GOL GELDİ
Kendisi dâhil oynamasının nedenini kimsenin bilmediği Lens, geçmişe nispeten, Skubiç'in de yol vermesiyle, kıpırdar gibiydi.
"Ağır ağabey" olduğu için bu bile ilk yarıda fayda sağladı. 2. Yarıda Konya çıkmak zorunda kalınca Beşiktaş boş alanlar buldu. Q7 ve Lens de buradan kaleye aktılar.
Konya kaderine razı olmuşken Beşiktaş'ta sahanın en iyisi Adem çıktı ve gol geldi.
Fofana'nın golünde tribündeki seyirciler bile topa Gökhan'dan daha yakındı. Kagawa, tüp geçit projesinde mühendis olarak çalışmak için mi alındı?

MAÇIN EN iYİSi ADEM&SERKAN
Takımlarını ayakta tuttular.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SKUBiÇ
Hücumu düşünürken kanadı otobana döndü.
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