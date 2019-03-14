Göztepe de aynısını yapmıştı!
Bugün Avrupa kupa maçları, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi adı altında oynanıyor. Yakın zamana kadar, daha doğrusu 1999'a kadar UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası adı altında iki ayrı organizasyondu.
İLK RAKİP ANVERS'Tİ
1967- 1968 Sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da Beşiktaş, Altay ve Göztepe temsil etti. Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş, Rapid Wien'e; Altay ise Standart Liege'e karşı başarılı olamayarak ilk turda Avrupa'ya veda ettiler.
Göztepe'nin rakibi Royal Anvers, o yıllarda Standart Liege'den sonra Belçika'nın en güçlü takımıydı. ilk maç 26 Eylül'de deplasmanda oynandı. Anvers'in 12. dakikadaki golüne Göztepe 51 ve 80. dakikada Fevzi Zemzem'in iki golüyle karşılık verdi ve maçı 2-1 kazandı. Santrfor Buldozer Fevzi ilk golü Nevzat'ın ortasına vurduğu kafayla, ikinci golü de kaleciden çaldığı topla atmıştı.
İlk maçta istediğini fazlasıyla alan Göztepe 18 Ekim'de İzmir'de oynanan rövanş maçını 0-0 bitirince bir üst tura çıktı. Rakibi önceden belliydi: Atletico Madrid!
ŞEREFLİ MAĞLUBİYET...
Atletico Madrid, bugün olduğu gibi o yıllarda iyi bir takımdı. Doğrusu kimse Göztepe'ye şans vermiyordu.
Madrid'deki ilk maç Manzanares Stadyumu'nda 35 bin kişi önünde, çok kötü bir havada oynandı. Ağır ve ıslak zemin Göztepe'nin işini daha da zorlaştırdı ve maçı 2-0 kaybetti. O yıllarda böyle bir sonuç bile başarılı sayılıyordu yani hezimete uğramadan "makul" bir skorla yenilmek... Sonraki yıllarda ironi olarak eleştirilen "şerefli mağlubiyet" kavramı bu maç için geçerliydi.
FIRTINA GİBİ ESTİ...
22 Kasım'da İzmir'de oynanan maça çok büyük ilgi vardı. Maçın 14. dakikasında Fevzi'nin düşürülmesiyle Göztepe penaltı kazandı. Topun başına geçen Halil, kalecinin başının üstüne çok sert vurdu, top ağları da deldi ve Göztepe 1-0 öne geçti.
Golden sonra itirazlarını sürdüren Collar oyundan atılınca Atletico Madrid 10 kişi kaldı. 27. Dakika'da Ertan'ın ortasına Gürsel kafayı çaktı ve devre 2-0 bitti. Göztepe bu skorla biterse maçı uzatmaya götürmeye hak kazanmıştı ama seyirci coşmuş ve 3. golü de istiyordu.
İkinci yarı oynanırken Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'ın devre arasında gönderdiği mesaj stat hoparlöründen okundu: "Gönlümüz zaferlerinizin sevinciyle dolu. Başarılarınıza güveniyor ve inanıyoruz. Sizinle beraberiz. Süvari'nin çocuklarına takdirler, tebrikler, gözlerinizden öperim.
Orgeneral Cemal Tural"
DÖNÜM NOKTASIYDI
İkinci yarı gol bulmakta zorlanıyordu çünkü yorulmaya başlamıştı. Hakem 70. dakikada kendisine küfreden Atletico'lu bir oyuncuyu daha atınca rakip 9 kişi kaldı. Maç uzatmalara gidecek derken, son saniyelerde Halil uzaklardan bir bomba daha çaktı. Maçın süresi bitti oyunu neden bitirmedin diyen Atletico'lu oyuncular orta hakem Yugoslav Josip'e saldırdılar ama maç bitmişti bile ve Göztepe, futbol devi Atletico'yu 3-0 gibi farklı bir skorla eledi.
İzmir bayram yerine döndü, binlerce kişi sokaklara fırlamış, Türk ve Göztepe bayraklarıyla bu büyük zaferi kutluyordu.
Bu maç Göztepe tarihinin kırılma noktasıdır, o gün başta çocuklar olmak üzere İstanbul takımlarını tutanların çoğu Göztepeli olmuştur.
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