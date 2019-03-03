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  • 03 Mart 2019, Pazar

Beşiktaş’ın önünü açın!

"Bad-el harab-ül Basra" yani Basra harap olduktan sonra konsantre olup oynamak kolay değil. Gökhan olmayınca Caner'i zayıf halka olarak gözüne kestiren Kayserispor, ataklarını onun üzerine yığarak doğru oynadı ama ilk yarıda son vuruşu yapamadı. Uzun süredir ön direğe atılan kornerleri tamamlama taktiğinde bu kez Gökhan değil de Dorukhan vardı. Sol açıksız oynayan Beşiktaş, araya Burak'ı kaçırmak ve Quaresma'nın ortalarıyla gol aramak üzerine sahaya çıkmıştı. Lens yerine Quaresma'nın, Mirin yerine de Medel'in oynaması da önemli bir avantajdı. Her maç benzer toplar kaptıran Atiba'yı övenlere yazayım: Gelmiş geçmiş en tempolu oynayan takım Hoffenheim'de, antremanlarda orta saha futbolcularının yana ve geriye pas yapmaları yasaklanmıştı. Söylemekten kaçındık, ama önümüzdeki sezon için söylemek şart oldu. Güven maalesef yetersiz. ABD'de yeni başkan gelene kadar eski başkan 3 ay daha kalıyor. Bu sürede sözünü dinletemediği için eski başkana topal ördek deniyor. Şenol Güneş, artık Beşiktaş'ın önünü açmalı. Sezon sonuna kadar Guti takımı çalıştırmalı, başarılı olursa da devam etmeli. Önümüzdeki sezon için ismi geçen 74 Yaşındaki Lucescu yerine 81 yaşındaki Gordon Milne daha uygundur!

MAÇIN İYİSİ: DENİZ TÜRÜÇ
Deniz Türüç. Topa en iyi vuran futbolcu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LUNG
Lung. Takımını galibiyetten etti.
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