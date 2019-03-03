Beşiktaş’ın önünü açın!
MAÇIN İYİSİ: DENİZ TÜRÜÇ
Deniz Türüç. Topa en iyi vuran futbolcu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LUNG
Lung. Takımını galibiyetten etti.
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