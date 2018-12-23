Kan değişikliği gerekiyor
Oysa Necip'in yerine Fatih'i soksan hem boyun uzayacak hem de orta sahadaki mücadeleci adamını kaybetmeyeceksin. Fatih asla sol bek oynamaz, Medel'i sola Fatih'i stopere alabilirdin. Atiba bir maçta kaç defa düşüyor? Mecazi anlamda değil fiziksel olarak Atiba ayakta duramıyor.
Gönül ve Necip'li defansı Kasımpaşa'nın dağıtacağı kağıt üzerinden bile belliydi. 11 yanlış, taktik-müdahale ne varsa yanlış… Babel antrenmansızlıktan yoldan geçerken maça dahil olmuş kadar yetersiz.
KİMLER GELDİ GEÇTİ...
Korner taktiğini ezberlemeyen var mı? Gönül'ü ön direğe sok, o topu aşırsın Vida da vursun. Pepe gidince serbest atış üstünlüğün de bitti. Düne kadar Şenol hocaya kimi verseniz yıldız yapıyor diyenler şimdi de bu topçularla Hoca ne yapsın diyor. Bir hocanın başarısı en fazla takımın kapasitesi kadardır.
Ancak bu Gomez ve Abu varken de böyleydi.
Bu tablodan Başkan/Mendes & A.Bulut/Hoca sorumludur.
Beşiktaş'ta ne hocalar ne başkanlar ne futbolcular geldi geçti. O yüzden fikri hür, vicdanı hür olunmalı...
MAÇIN EN İYİSİ: DIAGNE
Adeta halı saha golleri attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ATIBA
Emekli ama gören yok...
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