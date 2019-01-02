Terim’in futbolculuğu
Okul ve antrenman temposu içinde öğlenleri babasına yemek götürme görevini de üstlenmişti.
DAHA 16'SINDAYDI
Fatih Terim, dar gelirli ailesinin geçimine katkı sağladığında da 16 yaşındaydı. Adana Demirspor genç takımında sadece ona para veriliyordu.
Yolun başındaki Terim'in en büyük şansı Adana Demirspor efsanesi Muharrem Gülergin'in öğrencisi olmaktı.
1971'de Genç Milli Takım'a seçildi. Demirspor 1972-1973 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup birincisi olarak günümüzdeki adıyla Süper Lig'e çıktı. Fatih Terim de attığı 9 golle Bektaş Yurttaş'la birlikte takımının en golcü futbolcusuydu. Terim, o zamanlar santrfor ve daha çok da orta sahada forvet arkasında oynamaktaydı. Efsane olacağı libero mevkiine daha sonra geçecekti.
DİKKATLERİ ÇEKTİ
O sezon Demirspor, G.Saray'ı 1-0 yenerken Terim'in iyi oyunu Galatasaraylı teknik adamların dikkatini çekmişti. Demirspor ligdeki ilk yılında 7. olurken, Terim de ilk kez 1972'de çağrıldığı Ümit Milli Takım'da oynamaktaydı.
23-30 Haziran 1974'te Romanya'daki Balkan Ümitler Şampiyonası'na katılan milli takımımızda Şenol Güneş'le birlikte yer alan Fatih Terim'i Romanya dönüşü Galatasaray adeta kaçırdı. Ümit Milli Takım'da oda arkadaşı olan Engin Verel o dönemde Galatasaray'da oynamaktaydı ve Fatih Terim'i Galatasaray'a gelmesi için ikna etmişti.
METİN OKTAY BİTİRDİ
Terim 5 yıl oynadığı Adana Demirspor'da 125 maçta 25 gol atmıştı ve çok sayıda kulüp onu almak istemekteydi. O zamana kadar daha çok Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen genç futbolcu kulübüne 1 milyon 50 bin, kendisine de 350 bin verileceği sözleşmeyi imzalayarak Galatasaraylı oldu.
Bu rakam o transfer dönemi için rekordu. Adana'ya kadar giderek transferi sonlandıran kişi Galatasaray'ın bir başka efsane ismi, o günün transfer komitesi başkanı Metin Oktay'dı.
327 MAÇTA OYNADI
Fatih Terim, 7 Eylül 1974'te Galatasaray'ın sezonun ilk maçında Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta sahada 90 dakika kaldı. Galatasaray'a arka arkaya şampiyonluklar yaşatan Brian Birch'ün ardından teknik direktör olan bir başka İngiliz Jack Mansell, Fatih Terim'i tereddütsüz olarak ilk 11'de oynatmıştı.
İlk sezonunda 2 gol atan ve Galatasaray'a yerleşen Fatih Terim, A Milli Takım'da da ilk kez 30 Nisan 1975'te Zürih'te İsviçre'yle oynanan ve 1-1 biten maçta forma giydi ve onu da bir daha çıkarmadı. Galatasaray'ın kötü yıllarıydı. Terim futbolcu olarak hiç şampiyonluk yaşamadı.
54 kez A Milli olan Fatih Terim 11 yılda kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da da 327 kez oynadı ve 11 gol attı.
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