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  • 17 Aralık 2018, Pazartesi

Yama tutmuyor

BEŞİKTAŞ deplasmanda gibi kontratakla topu Quaresma ve Lens'e geçirip, onların da ön direğe koşan Güven'e orta yapmasıyla gol aramak üzerine taktikle sahaya çıkmıştı. Trabzonspor ise evinde oynar gibi ayakları kötü defansın top çıkarmaması için baskı yapıp, Sosa'nın sağ kanattaki Yusuf ve Abdülkadir'e topu aktarmasıyla gol arıyordu.
Medel'in boy sorununa ek olarak zamanlaması hatası ve Necip'in ters kademeye girmemesi sonucu gelen gol çok daha erken de olabilirdi.
Çünkü ilk 5 dakikada Trabzonspor'un oyun hâkimiyeti belli olmuştu bir önlem alınmadı.

TRABZON DAHA İYİ
Adriano 3 oyuncuya karşı tek kalıyordu. Caner girince dengelendi. Sosa çıkınca Trabzon orkestra şefini kaybetti ve golle birlikte morallenip, saman alevi gibi parlayan rakibinden baskı yedi. Dorukhan'a yapılan faullere göz yuman Halil Umut Namoğlu avantaj nedir bilmediği gibi iyi niyetli de değildi.
Beşiktaş daha pahalı oyunculara sahip ama Trabzon daha iyi takım.
Bunun nedeni de Beşiktaş teknik kadrosunun bu oyunculardan takım yapamaması. Beraberliğin mimarı Beşiktaş seyircisi ve Trabzonspor'un acemi kalecisidir.

MAÇIN EN iYİSi CANER
Hırsı ve ortalarıyla takımı ileri taşıdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LENS
Dolaştı, top kaybetti ve faul yaptı.
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