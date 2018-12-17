Yama tutmuyor
Medel'in boy sorununa ek olarak zamanlaması hatası ve Necip'in ters kademeye girmemesi sonucu gelen gol çok daha erken de olabilirdi.
Çünkü ilk 5 dakikada Trabzonspor'un oyun hâkimiyeti belli olmuştu bir önlem alınmadı.
TRABZON DAHA İYİ
Adriano 3 oyuncuya karşı tek kalıyordu. Caner girince dengelendi. Sosa çıkınca Trabzon orkestra şefini kaybetti ve golle birlikte morallenip, saman alevi gibi parlayan rakibinden baskı yedi. Dorukhan'a yapılan faullere göz yuman Halil Umut Namoğlu avantaj nedir bilmediği gibi iyi niyetli de değildi.
Beşiktaş daha pahalı oyunculara sahip ama Trabzon daha iyi takım.
Bunun nedeni de Beşiktaş teknik kadrosunun bu oyunculardan takım yapamaması. Beraberliğin mimarı Beşiktaş seyircisi ve Trabzonspor'un acemi kalecisidir.
MAÇIN EN iYİSi CANER
Hırsı ve ortalarıyla takımı ileri taşıdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ LENS
Dolaştı, top kaybetti ve faul yaptı.
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