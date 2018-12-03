Kötünün iyisi kazandı
Beşiktaş'ın 11 de korkuya dayalıydı.
Pektemek Beşiktaş'ta oynamaz hele hele sol açık hiç oynamaz; oynarsa da böyle olur. Hücumda hiç olmadığı gibi kaptırdığı toplarla da kendi kalesinde tehlike yarattı. Ozan'ın direkten dönen vuruşu da onun hatasıydı.
ATIBA ÇARE OLMADI
Beşiktaş'ın ilk yarı sağ ve sol kanatları çalışmadan hakim oynamasının nedeni, ileride basması ve orta sahada Adem ile Medel'in hızlı ve isabetli olarak topu ileriye taşımasıydı. İlk yarının sonlarında oyundan düşme nedeni ileride basamaması ve forvette top tutamamasıydı.
Güven'in çıkması doğruydu ama sorun orta sahada olmadığı için ayakta duramayan Atiba yenen baskıya çare olmadı. Töre veya Lens'ten birisi girseydi, Pektemek de çıksaydı doğru hamle olacaktı.
Nitekim Lens girince top ileride kalmaya başladı ama Pektemek hücumda dökülüyordu. Galatasaray'da Nagatomo takımının en iyisi, Selçuk ise en kötüsüydü.
Beşiktaş iyi değildi ama Galatasaray daha kötüydü. Skoru da bu ve futbol şansı belirledi.
MAÇIN EN İYİSİ: ADEM
Orkestra şefi gibi oynadı.
Etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: M.PEKTEMEK
Beşiktaşlı oyuncunun kapasitesi bu kadar.
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