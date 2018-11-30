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  • 30 Kasım 2018, Cuma

İlk şampiyonluktan bugüne

1959'da Galatasaray'ı 4-0 yenen F.Bahçe ilk milli lig şampiyonu olmuştu... Şimdi ise düşme hattından çıkmak için uğraşıyor...

LLİ Lig yani bugünkü adıyla Süper Lig 1959'da başladı. Ondan önce bölgesel ligler vardı.
İstanbul'un üç büyük takımı İstanbul dışında nadiren başka şehirlerde oynardı. 16 Takımla oynanan ilk sezonda, statü gereği Kırmızı ve Beyaz Küme adıyla, 8'er takımdan oluşan iki grup oluşturuldu. Milli Lig'in şampiyonu da Beyaz Küme'nin birincisi ile Kırmızı Küme'nin birincisi arasında oynanacak iki ayaklı finalde belli olacaktı.
Sezon dedik ama maçlar Şubat'ta başladı ama Haziran'da bitti. O Yüzden arşivlerde geçen 1959-1960 bundan sonra oynanan sezondur. 1959 Şampiyonası ilkti ve kısa döneme sıkıştırılmıştı.
Beyaz Küme'de Fenerbahçe 14 maçın 12'sini kazanmış, 2'sinde de berabere kalarak namağlup finale yükselmişti.
Kırmızı grupta ise sıralama:
Galatasaray, Vefa, Ankara Demirspor, Göztepe, Karagümrük, Karşıyaka, Gençlerbirliği ve Adalet'ti Beyaz Küme birincisi Fenerbahçe ile Kırmızı Küme birincisi ise Galatasaray'ın oynayacağı maçlar ilk yılın şampiyonunu belirleyecekti.
Fenerbahçe'nin hocası efsane Molnar'dı. Bu Molnar'ın ikinci hocalık dönemiydi. Finalin ilk maçı 10 Haziran 1959'da oynanacaktı.



MOLNAR

Galatasaray maça;
Turgay, Saim, İsmail, Ahmet, Ergun, Nuri, İsfendiyar, Suat, Metin, Dursun ve Mete kadrosuyla çıkarken, Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şöyleydi: Özcan, Basri, Niyazi, Naci, Avni, Mustafa, Can, Şeref, Lefter ve Yüksel'di.
Tekmeler havada uçuşuyordu.
Yakaladığına kafa atıp yeren serenler de vardı.
Hakem ise sadece seyrediyordu.
Galatasaray maçı Metin Oktay'ın meşhur ağları delip geçen golüyle 1-0 kazandı.
Finalin ikinci ayağı 14 Haziran'da oynandı. Fenerbahçe çok üstün bir oyundan sonra Yüksel, Naci, Mustafa ve Şeref'in golleriyle 4-0 kazanarak Milli Lig'in ilk şampiyonu oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanırken Kars'ta sarı-lacivert halılar örtülmüş bir deve gezdirilmesi, Milli Lig'in ülke bütünlüğünü pekiştirmek için amacına ulaştığını gösteriyordu.
Şimdi ise Fenerbahçe düşme hattından çıkmak için uğraşıyor...

FENERBAHÇE NEREYE KOŞUYOR / BİTTİ
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