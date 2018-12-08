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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 08 Aralık 2018, Cumartesi

Töre üvey evlat mı?

GÖKHAN'I gören her takım gibi Alanyaspor da onun kanadından yüklenerek hücum yaparken, Beşiktaş da hocanın demesi üzerine Necip'in Güven'e havadan şişirdiği toplarla nafile şekilde gol aradı.
Alanyaspor'un düşüncesi ne kadar doğruysa Beşiktaş'ınki o kadar yanlıştı. Doğruydu, çünkü Gökhan ya yerine yoktu ya da adamını tutacak güç ve sürate sahip değildi. Yanlıştı çünkü, Güven ne fizik ne de stil olarak havadan top alıp dönecek bir oyuncu değil.
İlk yarıda Necip, hem Gökhan'ın arkasını topladı hem de top kesti. Quaresma yer değiştirmeyerek markajı aşamadı. Pektemek ise istisnasız çalımla ileriye taşımaya çalıştığı her topu kaybetti.
Takır tukur bir ilk yarı oynayan Beşiktaş'ın gol atması imkânsızdı.
Necip, Vida ve Karius'un sayesinde de gol yemedi.
Anlaşılmaz olarak aynı kadroyla 2. Yarıya da başlayan Beşiktaş, Güneş'in yılda 1,6 garanti ve maç başı 10 bin alan Pektemek ısrarıyla, Pektemek dışında tüm takım 60 dakika kaybetti.
Gökhan madenini işleyen Alanyaspor'un soldan getirdiği topları da Karius önlerken maç beraberliğe kilitlendi.
Beraberlik kadrosu ve taktiği beraberlik aldı. Hoca'nın başarısıdır!
Sol ayağı, driplingi, sürati ve çalımı olmayan Pektemek sol açık oynarken oyunu forse edebilecek Töre kenarda.

MAÇIN EN iYİSi KARIUS
Kritik toplar çıkardı, yenilgiyi önledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ PEKTEMEK
Onun değil, inat edenin hatası.
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Haberler Yazarlar TAYFUN ER Töre üvey evlat mı?
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