Yol Durumu
  1. Takviye şart!
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi

Acil 1,2,9 ve 10

KENDİNİZİ ve taraftarı kandırabilirsiniz ama futbolu kandıramazsınız. Kaleci ve sağ bek yani süper emeklilerinizin işbirliğiyle kalenizde durduk yerde pozisyon yaratır ve sonunda golü yersiniz. Dünyanın en iyi çizgi kalecisi olsa Tolga bu ayaklarla oynayamaz. Her geri pasın kâbus olduğu takım olur mu?
Madem Tolga, Başkan'ın dediği gibi Fabri'den iyi kaleciydi o zaman neden Fabri'ye para verdiniz diye soran da yok ki.
4. olduğunuz kadrodan daha da zayıf olursanız ertesi sezon kaçıncı olursunuz? Beşiktaş kronik olarak oyuna kötü başlamış, orta sahaya dahi gelemiyor.

FARK YAPARLARDI
Erzurumspor kendisinden 6 misli pahalı takımı dut gibi silkeliyor.
Durum belli gol gelecek, Hoca ne yapıyor? Seyrediyor.
Müdahale edene kadar Erzurumspor fark yapardı. Takım, hoca dâhil abandone olmuş durumdaydı.
Top yapamıyorsun, gol atman lazım; niye bekliyorsun, çıkar Necip'i al Tolgay'ı. Babel misafir sanatçı rolünde ama Töre kadroda bile yok. Oyun yine 2. yarıya sıkıştı ve kalite farkı sonucu belirledi. Hocanın sezon başlamadan sportif, insani ve ticari olarak harcadığı Negredo, Hoca'nın umudu olmuş durumda. Kimsenin de garibine gitmiyor. Beşiktaş'a Aboubakar tipi dripling yapabilen santrafor lazım. Kadro yetersiz ve sezona iyi hazırlanmamış.
Beşiktaş kendi sıkletinde olmayan mütevazı takımlara karşı bile ecel terleri döküyor.

MAÇIN İYİSİ: QUARESMA
Dünya yıldızı boşuna olunmuyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Artık defansa da yardım etmiyor.
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