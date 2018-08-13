Takviye şart!
Beşiktaş'ın maça baskılı gireceği belliydi; bilinmeyen kapanan rakip karşısında kilidi nasıl açacağıydı.
Kapanan rakibi ya kanattan ya ortadan çalım ve verkaçla ya da şutla geçersiniz.
Beşiktaş'ın şut atabilen orta sahası yok, ortadan gelebileni de yok. Geriye kanattan gelip ortaya kesmek kalıyordu. Yani Caner veya Lens ortalayacak, Larin veya Babel vuracaktı.
MEDEL HARİKAYDI
İlk golde ortalayan ve vuran farklı olarak beklenen oldu.
İkinci de ise şablon aynen yerine oturdu.Beşiktaş'ın ilk yarıda bu kadar baskılı olmasında en büyük faktör Medel'in hızlı ve dikine top çıkarmasıydı.
Medel takımı hem Atiba prangasından kurtardı hem de isteğiyle takımı ve seyirciyi ateşliyor.
Tolgay ve Oğuzhan'la zayıf rakibe karşı marifetli ama dirençsiz orta saha olur demekten yorulduk. Beşiktaş'ın oyunu önde götürememe hastalığı devam ediyor.
Bunun temel nedeni Hoca'nın gidişatı görüp zamanında müdahale edememesi. Beşiktaş'ın rakibi Akhisar değil. Bu takıma 1, 2, 9 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan oyuncu lazım.
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