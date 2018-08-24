Yol Durumu
  1. Acil 1,2,9 ve 10
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 24 Ağustos 2018, Cuma

Normal skor

SIRBİSTAN hırçın, militarist ve sorunlu bir ülke. Bu özellikleri futbola da yansıyor ve maçları savaş gibi görüyorlar.
Karşılarında bir Türk takımı da olunca kasıtlı sert oynayacaklarını maç başlamadan tahmin ediyorduk zaten.
Partizan, kadro değeri Beşiktaş'ın üçte biri, dolayısıyla bir alt kategorideki bir takım.
Yapısal özellikleri ve zayıflığı nedeniyle seyirci baskısıyla hırçın oynadılar. Hakem de buna çok açık bir şekilde göz yumdu.
Yenen golde Gönül, Tolga ve Vida zincirleme hatası vardı.
Tolga ve Gönül için ne düşündüğüm belli.

QUARESMA FAKTÖRÜ
Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde oynaması değil Liverpool'un kalecisi olması önemlidir. Boyko kaledeyken takımı UEFA Kupası'nı kazandı.
O takım şimdi amatöre düştü. Boyko'yu satın almayın kiralayın demiştik. Beşiktaş'tan başka talibi de olmadı.
Vida için de aynı şeyi söylüyoruz. Finalde oynaması önemli değil, hangi kulüp takımlarında oynadı ve yaşı kaç dedik. Abartmayın ve yanındaki stoper nerede oynuyor, ona bakın dedik.
Avrupa'nın en çok orta yapan futbolcusu Quaresma herkese gol attırıyor. Santrafor atamıyorsa da birisi gelip kafasını uzatıyor. O yoksa Beşiktaş da hücumda yok.
Şut atan 10 numara ve dripling yapan santrfor olmadığı sürece bu takım kısır ve golde zorlanan bir ekip olur.
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