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  1. Diş ile tırnak ile
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi

Yazık oldu

Maçın kaderini belirleyecek unsur Galatasaray'ın preste ne kadar başarılı olacağı, Beşiktaş'ın da baskıya karşı oyun kurma ve hızlı çıkabilme becerisi olacaktı.
Beşiktaş'ın defans zaafı sağ kanadı, Galatasaray'ın ise savunma göbeği (Maicon ve Denayer) ve hava topuydu.
Galatasaray'da benim için Gomis değil Rodrigues, Fernando, Nagatomo ve Mariano önemliydi.

KIRMIZI DOĞRU
Her şey beklendiği başladı. Hesapta olmayan şey Tolgay'ın ve Medel'in kötü oyunu, Babel'in etkisizliğiydi. Negredo bildiğiniz gibi bal yapmayan arı durumundaydı.
Beşiktaş'ın en zayıf halkası süper emekli Gökhan Gönül'ün kanadından gelen topta Tosic pozisyon hatası yapınca gol geldi. Hırsı ve sertliğiyle seyircinin sevdiği, zaman zaman da iyi oynayan Tosic büyük takım oyuncusu ve iyi futbolcu değil, el bombası gibi diye çok yazdık.
Evet penaltı ve kırmızı kart kararı doğruydu.

SORUMLULAR BELLİ
Maç Tosic atılınca deği; Şenol Güneş, ilk yarıda olduğu gibi 2. Yarıda da oyunu seyredince bitmişti. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kaybetmesinin nedeni sağ bek ve iyi bir santrafor almayanlar ve eldeki kadrodan bir takım çıkaramayan hocasıdır.
Şampiyonluklarda rakiplerin zayıflığı herkesi aldattı ve Beşiktaş rakipleri güçlenirken zayıfladı. Olsun; biz başarı için değil büyüklerimizden öğrendiğimiz hayata dair duruş ve değerlerimiz için Beşiktaşlı olduk.
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