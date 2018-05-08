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Tayfun Er TAYFUN ER
  • 08 Mayıs 2018, Salı

Yine Tosic zulmü

KAYSERİSPOR, Beşiktaş'ın baskısı karşısında panikle doldur boşalt yapmayıp çok pasla geriden top çıkarmak istedi. Çok da doğru yaptı ama Beşiktaşlı oyuncular top kaptırmadığı sürece ve Tosic atılana dek kontratak yapamadı ve defans arkasına da top atamadı.
Beşiktaş gol atacaktı, belliydi ama futbolu bir şiirin estetiğinde oynayan Quaresma kilidi ne zaman açacaktı? Dünya yıldızı Quaresma, kendisini eleştirenlerin istediği gibi disiplinli oynasaydı zaten bugün Barcelona'da oynardı. Bir takımın santraforu hiç yoksa, sol açığı dökülüyorsa, orta sahasından da gol çıkmıyorsa sahneye mecburen defans oyuncuları çıkar. Tosic pimi çekilmiş el bombası, kapasitesini aşan işlere kalkıyor demekten bıktık.
Kardeşim kendini tanı artık, sen düz oyuncusun; fantezi senin neyine?
Babel sadece kötü oynamıyor, ilk yarıdaki gibi kaptırdığı toplarla takımının kalesinde tehlike de yaratıyor. Keza Medel de şaşırtan bir düşüşte.
Necip, sen ne güzel bir Beşiktaşlısın… Bu takımda Gomez veya Aboubakar ayarında bir santrafor ve ilave olarak ayakta durabilen ve 2. vitesten yukarı hıza çıkabilen bir sağ bek olsaydı bugün Beşiktaş'ın kesinleşen şampiyonluğunu yazacaktık.

MAÇIN EN İYİSİ: QUARESMA
Onu izlemek zevk. İyi ki Beşiktaş'ta…

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LOVE
Sultanahmet'te dolaşan turistten farkı yok.
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