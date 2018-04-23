Yol Durumu
  1. Total futbol dersi
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi

Diş ile tırnak ile

Topla ilgisi olmadan rakibinin karnına uçan tekme atarsan, normalde kırmızı kart görürsün ama Beşiktaşlı oyuncuysan hele ki Quaresma'ysan ve de karşında (Halis Namoğlu!) türevleri varsa bu vahşi hareket geçiştirilir.

TARİHİ GÖREV
Beşiktaş'ın rakipleri gibi sırtını TFF'ye dayama lüksü yok.
O yüzden de golden sonra gevşeme hakkı da yok. Beşiktaş'ın başarısı iki takımın kayıkçı kavgası üzerine kurgulanmış asırlık futbol düzenini de bozmak açısından çok önemli.Bu tarihi bir görev de aynı zamanda…
İlk yarıdaki görüntünün geçen haftayla temel farkı, o maçın yıldızları Caner'in ve performansı ve Babel'in çok kötü oyunuydu.
Quaresma'nın maça iyi başlamasının yanında Oğuzhan'ın vasatlığı ve Talisca'nın kaçırdıkları ilk 45 dakikaya damga vurdu. Yenen golde Vida pozisyonu kaybetmesinin üstüne çalım yedi. Fabri de erken yatarak topu yerde karşıladığı için hata zincirini tamamladı.

HAVA DEĞİŞTİ
Malatya bile az gollü mağlubiyete razı havadayken bir anda maçın havası değişti. Kapasitesinin üstünde iş yapmaya çalışan Tosiç ve kaptırdığı toplarla Babel rakibe kontratak fırsatları verdi. Sağ ve sol bek dedik, total futbolun olmazsa olmazı kanat bindirmesidir diye yazdık.
İşte Adriano'nun ortası ve maçın hatta ligin değişen kaderi.

MAÇIN EN İYİSİ: QUARESMA
Quaresma ligin tartışmasız en iyi futbolcusu

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Babel Akıl almaz derecede kötüydü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ