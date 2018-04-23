Diş ile tırnak ile
TARİHİ GÖREV
Beşiktaş'ın rakipleri gibi sırtını TFF'ye dayama lüksü yok.
O yüzden de golden sonra gevşeme hakkı da yok. Beşiktaş'ın başarısı iki takımın kayıkçı kavgası üzerine kurgulanmış asırlık futbol düzenini de bozmak açısından çok önemli.Bu tarihi bir görev de aynı zamanda…
İlk yarıdaki görüntünün geçen haftayla temel farkı, o maçın yıldızları Caner'in ve performansı ve Babel'in çok kötü oyunuydu.
Quaresma'nın maça iyi başlamasının yanında Oğuzhan'ın vasatlığı ve Talisca'nın kaçırdıkları ilk 45 dakikaya damga vurdu. Yenen golde Vida pozisyonu kaybetmesinin üstüne çalım yedi. Fabri de erken yatarak topu yerde karşıladığı için hata zincirini tamamladı.
HAVA DEĞİŞTİ
Malatya bile az gollü mağlubiyete razı havadayken bir anda maçın havası değişti. Kapasitesinin üstünde iş yapmaya çalışan Tosiç ve kaptırdığı toplarla Babel rakibe kontratak fırsatları verdi. Sağ ve sol bek dedik, total futbolun olmazsa olmazı kanat bindirmesidir diye yazdık.
İşte Adriano'nun ortası ve maçın hatta ligin değişen kaderi.
MAÇIN EN İYİSİ: QUARESMA
Quaresma ligin tartışmasız en iyi futbolcusu
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Babel Akıl almaz derecede kötüydü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Total futbol dersi 14 Nisan 2018, Cumartesi Futbolda alanının tamamını kullanmak, oyunu çizgilere kadar kanatlara yaymak daha çok adına "total futbol" denen...
- Eksiklere rağmen 08 Nisan 2018, Pazar ÇOK eksik Beşiktaş nasıl gol atacak derken imdada Göztepe'nin eksik defans göbeği yetişti. Pozisyon ve hamle hatası...
- Kanatsız Kartal 01 Nisan 2018, Pazar Mutlaka kazanman gerek, baskı yapıyorsun, oyunu da rakip sahaya yığmışsın. Tek kanat oyuncun Babel o da aslında...
- Bakiç kardeşler 27 Mart 2018, Salı A Milli Takım'ın oynayacağı Karadağ maçı bize geçmişin az bilinen iki futbolcusunu hatırlattı. Kısa da olsa hayat...
- Everton Premıer Lig’in lokomotifidir 26 Mart 2018, Pazartesi Everton, bizim için İngiliz takımları arasında Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Arsenal kadar tanınan...