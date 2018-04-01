Kanatsız Kartal
Babel ekstra işler yapmazsa forvette gol atabilen de yok. Santraforların durumu da malum.
ATIBA AĞIR KALDI
Atiba toparlanıp topu arkadaşına verene kadar rakip defansa yerleşiyor. Medel'in yokluğu hem dikine hızlı top çıkarma hem de defansın arkasına atılan toplara müdahale açısından büyük eksikti. Fabri'nin sürekli kalesinden çıkmasının nedeni de göbeğin ağırlığı ve Medel'in olmayışından dolayıydı.
Dünkü maçta da her rakip gibi Alanyaspor da Atiba'ya basıp oyunu hızlı kurmaya ve top çıkarmaya engel olup, defansın arkasına top atarak gol aradı.
MAÇIN İYİSİ: OĞUZHAN
Takımını ileriye ve pozisyonlara taşıdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Yabancı hakem şart.
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