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  1. Bakiç kardeşler
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 01 Nisan 2018, Pazar

Kanatsız Kartal

Mutlaka kazanman gerek, baskı yapıyorsun, oyunu da rakip sahaya yığmışsın. Tek kanat oyuncun Babel o da aslında kanattan çok ortaya kayıyor. Gökhan, takımın maestrosu Oğuzhan'ın harika paslarını harcıyor. Caner ise falso veremediği için Magnus özelliğini kullanamadığı ve kaldıramadığı toplarla ortaları arkadaşlarının suratına taş atar gibi yapıyor. Kısacası zaten olmayan kanatların çalışmıyor. Ya ortadan çalım ve pasla defansı deleceksin ya da şut atacaksın. Talisca, oynatılma nedeninin gereğini yapmasa gol atacağın yok. Çünkü takımın en büyük silahı Quaresma yoksa kanadın yok.
Babel ekstra işler yapmazsa forvette gol atabilen de yok. Santraforların durumu da malum.

ATIBA AĞIR KALDI
Atiba toparlanıp topu arkadaşına verene kadar rakip defansa yerleşiyor. Medel'in yokluğu hem dikine hızlı top çıkarma hem de defansın arkasına atılan toplara müdahale açısından büyük eksikti. Fabri'nin sürekli kalesinden çıkmasının nedeni de göbeğin ağırlığı ve Medel'in olmayışından dolayıydı.
Dünkü maçta da her rakip gibi Alanyaspor da Atiba'ya basıp oyunu hızlı kurmaya ve top çıkarmaya engel olup, defansın arkasına top atarak gol aradı.

MAÇIN İYİSİ: OĞUZHAN
Takımını ileriye ve pozisyonlara taşıdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Yabancı hakem şart.
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