Bakiç kardeşler
Galatasaray'ın iki kurucu listesi vardır; birincisi, 1905'teki asıl kurucuların olduğu 13 kişilik listedir, ama o tarihte kanunen dernek açılamadığı için bu isimler -tartışmalı olmasına rağmen- 1 numaralı üye Ali Sami Bey'in elle yazdığı hatıralardan genel olarak doğru olarak kabul edilir. Bu listede 6. sırada Miloş Bakiç, 7. Olarak da Pol Bakiç isimleri vardır.
SIRP DEĞİL KARADAĞLI
Soyadından da tahmin edileceği gibi bu iki kurucu kardeştir.
Bakiç kardeşler için çoğu yanlış veya eksik bilgi her yerde dolaşmakta. Öncelikle çok söylendiği gibi bu isimler Sırp değil Karadağ'lıdır. İlk kez Karadağ kaynaklarına dayanarak tarihi önem arz eden bu kardeşler için yeni ve doğru bilgiler verelim.
Diplomat Mitar Bakiç, Karadağ tarihinde önemli bir isimdir.
1852'de Karadağ'ın doğusunda yer alan Andrijevica şehrine bağlı Novakovica şehrinde doğdu. Kiev'de İlahiyat okurken bizim 93 Harbi dediğimiz 1877- 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus Ordusu tarafında yer alan Karadağ birliklerinde savaştı. Karadağ'ın bağımsızlığı üzerine kitaplar yazdı.
Savaş sonrası Cenevre'de diplomasi alanında eğitim yaptı ve Türkçe dahil pek çok yabancı dil öğrendi. İstanbul'a ilk kez 1883'te Karadağ Maslahatgüzarı olarak atandı. Uzun yıllar İstanbul'da kaldı, 1903'te İstanbul'da öldüğünde Karadağ Elçisi ve Olağanüstü Temsilcisi'ydi. İstanbul'da bir Rus kilisesinin bahçesine gömüldü.
Karadağ'ı Rusya ekseninden ayırmaya çalışan Sultan Abdülhamid, Karadağ Prensi Nikola ile yakın ve dostane ilişkiler kurdu. Karşılıklı çok değerli hediyeler gönderildi ve Nikola, 1883 ve 1889'da iki kez İstanbul'a ziyarete geldi.
Sultan Abdülhamid'in Nikola'ya hediye ettiği boğazdaki bir yalıda da 80 Karadağlı öğrenci misafir edilerek, Türk okullarında eğitim verildi.
UZUN BOYLU VE HAŞİN
Bu öğrencilerden ikisi de Mitar Bakiç'le aynı köyde doğan yeğenleri Miloş ve Pavle Bakiç'ti.
Bakiç Kardeşler, 1868'de "Galatasaray Mekteb-i Sultanisi" adıyla açılan ve 1923'te ismi Galatasaray Lisesi olan okulun öğrencileriydi. 1905'te Galatasaray'ı kuran kadronun içinde böyle yer aldılar.
Milos Bakiç Galatasaray Lisesi'nden sonra Harbiye'yi de bitirmiş ve süvari subayı olmuştur.
Defansın uzun bacaklı, haşin sert oyuncusudur.
Hayat ne gariptir ki tarihe İşkodra Kuşatması olarak geçen, 28 Ekim 1912 ile 23 Nisan 1913 tarihleri arasındaki savaşta, Osmanlı ordusuna karşı direnen Sırp ve Karadağ kuvvetleri içinde savaşta ölmüştür. Miloş Bakic, Galatasaray'ın ilk İstanbul Şampiyonu maçta yani 31 Ocak 1909'ta Papazın Çayırı'nda Kadıköy'ü 4-0 yendiği maçta da oynamıştır.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Everton Premıer Lig’in lokomotifidir 26 Mart 2018, Pazartesi Everton, bizim için İngiliz takımları arasında Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Arsenal kadar tanınan...
- Adebayor 20 Mart 2018, Salı Sadece gol atan pivot santrfor değil, dripling yapıyor, rakip eksiltiyor, top saklayarak takımının ileri çıkmasını...
- Topuğa çalışmak 19 Mart 2018, Pazartesi Atiba sınırlı ve sorunlu yeteneğinden dolayı top çıkaramadığı için o iş yine Tolgay'a kalmıştı. Tolgay da gününde...
- Teşekkürler Beşiktaş 15 Mart 2018, Perşembe DÜNYANIN en güçlü takımlarından birine karşı sadece prestij ve para maçına çıkıyorsun. Tur atlama şansın pratikte...
- Bayern Münih 13 Mart 2018, Salı Federal Almanya'nın 16 eyaletinden birisi olan Bavyera, yüzölçümü en büyük eyaleti olup, ülkenin güney doğusunda...