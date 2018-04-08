Yol Durumu
  1. Kanatsız Kartal
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 08 Nisan 2018, Pazar

Eksiklere rağmen

ÇOK eksik Beşiktaş nasıl gol atacak derken imdada Göztepe'nin eksik defans göbeği yetişti. Pozisyon ve hamle hatası yapan yeni ikilinin uyumsuzluğu Beşiktaş'a gol ve çok sayıda pozisyon imkânı tanıdı.
Gollerin gösterdiği bir diğer şey de Quaresma olmadan da kanattan top taşıma başarısıydı.
Caner'in hırsı ve bindirmeleri, Babel'in driplingleri Göztepe'nin sağ kanadını felç etti.
Yakından izlediğim Göztepe'de Tanju oynadığı zaman o kanat, Göztepe semtinin yer aldığı Mithatpaşa ve Hatay Caddeleri arasındaki geçişler gibi oluyor.

PENALTI&KIRMIZI KART
Gollerden önce Lens'in düşürülmesi çok net kırmızı kart ve penaltıydı. Beşiktaş'ın asıl rakibi Yusuf Namoğlu ve arkadaşları. Üstelik Beşiktaş, diğerlerinden farklı olarak eski oyuncularının çalıştırdığı takımlar başta olmak üzere her maçı söke söke almak zorunda.
Göztepe, harika seyircisi ve başarılı hocasıyla oyuncu kalitesinin üstünde puan alan bir takım.
Bu maçın atmosferinde de puan alması büyük sürpriz olurdu.
Halil'in driplingleri ve Demba Ba'ya top aktarmak dışında gol planı olmaması da mütevazı kadrosundan kaynaklanıyor. Lens ve Negredo dışında herkes işini yaptı. Necip ve Medel, meslek ahlakı dersi vermeye devam ediyor. Atiba'nın olmaması takıma hızlı ve dikine oynama şansı verdi.

MAÇIN İYİSİ CANER: Takımını ileriye taşıdı. Açılış golüne asist yaptı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ NEGREDO&LENS: Tel tel döküldüler. Geçer not alamadılar.
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