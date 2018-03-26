Everton Premıer Lig’in lokomotifidir
Everton, Liverpool şehrininin Everton semtinin Saint Domingo sokağında, sokağa ismini veren Metodist kilisesinin pazar ayinine katılan cemaati tarafından 1878'de kuruldu. İlk ismi de o yüzden Saint Domingo'ydu.
1758'de kurulan kilisenin o tarihte ünlü bir kriket takımı vardı ama kriketi sadece yaz mevsimi oynamak mümkün olduğu için özellikle kışın, soğuk ve yağışlı havalarda da cemaatin vakit geçirmesi hedeflenmişti.
Milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'ın en büyük gol silahı.
LAKAPLARI KARAMELDİR
Kiliseye devam etmeyen ama futbol takımı içinde yer almak isteyenler de olunca 1879'da yapılan bir toplantıyla kulübün ismi Everton olarak değiştirildi.
Takımın ambleminde yer alan kulenin ismi Prens Rupert Kulesi. Burası aslında 1787'de yapılan, içinde sarhoşların ve küçük suçluların tutulduğu bir çeşit nezarethane. Bir gece burada kalan zanlılar ertesi gün buradan çıkarılıp küçük cezaların verildiği mahkemeye sevk ediliyorlar. Prens Rupert'in adıyla anılmasının nedeni ise İngiliz iç Savaşı nedeniyle Prens Rupert'in 1644'te o bölgede konaklaması.
Amblemde yer alan defnenin anlamı ise antik çağda defne yaprağının Yunan tanrısı Apollon'un simgesi olmasından kaynaklanır. Antik Yunan'da olimpiyatlar, mitolojiye göre defne ağacına âşık olan ve defneyi kendi ağacı ilan eden Apollon'un şerefine yapılırdı.
Sporculara ve şairlere de defne ağacından yapılma bir taç takılırdı.
Amblemin altında yazan Latince "Nil Satis Nil Optimum" mottosunun anlamı "Sadece en iyi olan yeterince iyidir" anlamına gelir. Everton için en çok kullanılan lakap Toffees yani karameldir. Bunun kökeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. En yaygın olanları Everton kurulduğunda o civarda bir şekerci dükkânı olduğu ve bir kız çocuğunun maçlardan önce seyircilere karamel dağıttığı söylentileridir.
Everton, ilk maçlarını şu andaki stadyumunun karşısındaki bir alanda oynuyordu. Mr. Cruit isimli bir zengin kendilerine 1882'de bir bina tahsis etmişti. Ne var ki binaya o kadar gidip gelen oluyordu ki kalabalıktan sıkılan Mr. Cruit iki yılın sonunda binayı boşalttırmıştı.
Everton, bugün ezeli rakibi Liverpool'un ünlü stadı Anfield'ın olduğu yerde ilk stadyumu kurdu ve sekiz sene boyunca burada oynadı.
1888'de ligin kurucu takımlarından birisi oldu, ilk yıl 8. 2.
Yıl 2. Ve 3. Yıl da ilk şampiyonluklarını kazandılar.
Everton, bugün Premier Lig olarak adlandırılan İngiliz liginde başlangıç tarihi itibarıyla en uzun süreyle oynamış takımdır.
1930 SENESİ KARA YIL
Anfield'taki ilk stadyumun sahibi John Houlding, Everton'ın çok sayıda seyirciyle maç yaptığını görünce kirayı birden çok arttırır. Bunun üzerine kulüp yönetimi ile anlaşmazlık başlar.
Houlding, bir şirket kurar ve Everton'ı kira borçları karşılığında şirketine devretmek ister. Futbol Federasyonu izin vermeyince girişim yarıda kalır ama Everton da stadyumu terk etti ve şu anda maçlarını oynadığı Goodison Park'a taşındı.
Elinde bir stadyum olup oynayacak takım kalmayınca John Houlding de 1892'de şirketinin bünyesinde bugünün meşhur Liverpool kulübünü kurar.
Stadyum takım doğurur demek yanlış olmaz sanırız. Ezeli rekabetin kaynağı da çıkışı da stadyum kavgası olmuştur.
Everton ise 1892'den beri sekiz yılda inşaa ettiği Goodison Park Stadyum'unda maçlarını oynamaktadır.
Taraftarlarının "Yaşlı Büyük Hanım" adını verdikleri stadyum, tarihte bir İngiliz Kralı'nın da ilk ziyaret ettiği stadyumdur. Stadyum o günden bugüne parça parça sürekli yenilenmiş durumda.
Yeni stadyum düşünülüyor ama taraftar yaşlı hanımı çok seviyor ve bırakmak istemiyor. Everton tarihinde ilk kara yıl küme düştükleri 1930'dur ama ertesi sezon geri dönüp üstelik de şampiyon olunca bu acı hatıra çabuk unutuldu. Ne var ki 1951'de ikinci kez küme düşünce toparlanma kolay olmadı ve dört sezon bir alt ligde oynadılar.
ALTIN DÖNEM 1961-1974
Everton'ın tarihinde ilk parlak dönem 1961-1974 dönemidir. İki kez lig, bir kere de kupa şampiyonu oldu.
Bir başka parlak dönem olan 80'lerde iki şampiyonluk ve 1985'te de Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı.
Takımın heykeli dikilen efsane futbolcusu 20'li ve 30'lu yıllarda oynayan Dixie Dean, İngiliz liginin en çok gol atan ikinci futbolcusu. 9 Numaralı formayla golü, santrafor mevkiini özdeşleştiren isim de odur. 1 Mart 1980'de Liverpoll ile Goodison Park'ta oynanan derbi maçı esnasında hayatını kaybetmesi Dean'in kulübün simge ismi olmasını sağladı. Everton-Liverpol maçları bölgenin adıyla Merseyside Derbisi İngiltere'nin en eski derbisi olup Liverpool şehri için çok önemlidir.
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