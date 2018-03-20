Adebayor
Böyle bir oyuncuyu kim istemez ki!
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor'dan söz ediyoruz. Son yılların flaş takımı, bu sezon Adebayor'un katkısıyla vites yükseltti.
11 YAŞINDA BAŞLADI
Adebayor ise geçmişin alışılmış kalıplarını fazlasıyla yıkan bir fiziğe ve yanında da beceriye sahip. Top bekleyen, tek vuruş veya hava hakimiyeti olan klasik pivot santrfor özelliklerine sahip olduğu gibi modern futbolun dripling yapan hücum futbolcusu gibi hızlı ve yetenekli. O yüzden de dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak tabiri caizse son demlerinde Türkiye'ye geldi. Başakşehir'de çok başarılı, daha da iyi olduğu zaman dünyanın en iyi kulüplerinde oynuyordu zaten.
Emmanuel Sheyi Adebayor, 26 Şubat 1984'te, Togo'nun başşehri Lome'de doğdu. Ailesi, Nijerya ve Benin'de çok kalabalık bir nüfusa sahip, geçmişte krallık kurmuş Yoruba Kabilesi'ne mensuptu. 11 Yaşında futbol okuluna başladı. 15 yaşındayken İsveç'te katıldığı genç takımlar turnuvasında, Fransa'nın Metz takımının hocasının dikkatini çekti. Onun sözleşme teklifi üzerine Metz'e taşındı. Metz'te dört sezon kaldı ama yaşının küçüklüğünden dolayı A takımda oynamak için için iki sene bekledi. Lig 1'de 10 maçta 2 gol attığı sezon Metz alt lige düştü. Lig 2'de 34 maçta 13 gol attı. Metz kariyeri 50 maçta 17 golle biterken, 2003'te 19 yaşındayken, 3,2 Milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.
Monaco'da oynadığı 2,5 sezonda 26 gol attı.
İngiliz devi Arsenal 2005-2006 sezonunun yarısında 10 Milyon Euro bonservis ödeyerek Adebayor'u transfer etti.
Londra takımında 3,5 sezon oynadı ve 142 maçta 62 gol gibi çok başarılı bir performans gösterdi. Değeri daha da arttı. Pahalı transferlerden kaçınmayan zengin İngiliz kulübü Manchester City, Adebayor için 29 Milyon Euro bonservis bedeli ödediğinde tarih Temmuz 2009'du. Adebayor artık 25 yaşında, futbol için en verimli çağında ve hem Fransa hem de İngiliz ligi tecrübesi taşıyordu. Arsenal'de oynarken UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'yle de tanışmıştı.
Manchester City'e gittiğinde Galatasaray'da geçen sezon oynayan Nigel de Jong ve devre arasında Sivasspor'a gelen Robinho ile takım arkadaşıydı. İlk dört maçta her maçta bir adet olmak üzere dört gol attı. Manchester City bu dört maçı da kazanarak lige fırtına gibi başladı.
Beşinci maç ezeli rakip Manchester United'e karşıydı, ne var ki Arsenal'e attığı gol sonrası rakip taraftar tribünün önüne koşup, gol sevincini fair playe aykırı yaşayınca ceza aldı ve Manchester derbisinde oynayamadı. Takımı City bu maçı 4-3 kaybetti.
BÜYÜ BOZULDU
Ceza aldıktan sonra adeta büyü bozuldu. Forvetteki arkadaşlarının üstün formu da eklenince City'nin vazgeçilmezi gibi görünmesi sona erdi. O sezon 26 maçta 14 gol attı.
Ertesi sezon kötü bir başlangıç yaptı, ligin ilk yarısında sadece 8 maç oynadı ve 1 gol attı. Manchester City gibi bir kulüp için bu yetersiz bir performanstı. Adebayor da yedek kalmak değil oynamak istiyordu. Ocak ayında yarım sezon için 4 milyon Euro ödeyen Real Madrid'e kiralandı. Real Madrid'de 14 maçta 5 gol attı. Ronaldo'nun krallığın olduğu yerde Benzema, Di Maria ve Kaka gibi yıldızların arasında forma savaşı çok zorluydu.
Sezon sonunda Manchester City'e geri döndü.
City artık Adebayor'u kadroda düşünmüyordu, sezon başlamadan Tottenham'a kiralandı.
Londra takımında 33 maçta 17 gol atarak çok başarılı bir sezon geçirince ertesi sezon Tottenham kendisini yine kiraladı. Bir önceki sezon 2,35 milyon olan kiralama bedeli de başarısı üzerine 6,40 Milyon Euro'ya çıktı.
2012-2013 Sezonu bir önceki yıla göre daha kötü geçti. 25 maçta 5 gol attı, diz sakatlığı performansını ve oynadığı maç sayısını düşürmüştü.
Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli olmadan Tottenham'a transfer oldu.
21 maçta 11 gol attı, kasık sakatlığı bu sezona damgasını vuran şanssızlığı oldu. Ertesi yıl yani 2014-2015 sezonunda genellikle yedek kaldı. 13 maçta forma şansı bulurken sadece 2 gol atabilmişti.
Sezon sonunda kulüp bulamadı ve 2015-2016 sezonunun yarısında transfer olduğu bir diğer Londra takımı Crystal Palace'da 12 maçta oynayıp sadece 1 gol atınca Ada'dan ayrılma zamanı geldi... Yine kulüp bulamadı ve sezonun yarsını boşta geçirdi. Sonunda 2017 Ocak'ta Başakşehir'le birlikte futbola geri döndü. Gerisini hep birlikte izledik ve izliyoruz zaten. Adebayor ülkesinde milli bir kahraman olarak görülüyor.
Devlet başkanının bile kendisini protokolle ağırladığı Togo'da milli formayı 63 kez giydi ve 29 gol attı.
Tevazu sahibi büyük bir futbolcu, büyük bir profesyonel olarak ligimize renk ve değer kattı.
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