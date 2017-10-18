Monaco beklenenin aksine baskılı başlamadı.
Beşiktaş'tan çekinen kontrollü bir oyun sergiledi.
Beşiktaş da sakin ve tempoyu yükseltmeyen şekilde cevap verdi. Orta saha maçı olurken Pepe acemice bir çalım yiyince Monaco'nun bile beklemediği gol geldi. Cenk Tosun müthiş bir mücadele sergiledi. Ardından da bu hırsına gol ekledi. Oturduğum tribünün tam karşısında oynayan Caner Erkin'in ilk yarıda tek bir olumlu hareketini görmedim. İlk yarının dikkat çeken tek oyuncusu Cenk Tosun'du.
TOLGAY RİSKİ TUTTU
Şenol Güneş'in ikinci yarıya Tolgay'la başlaması büyük riskti. Ancak kumar tuttu. Talisca'ya bu kadar süre katlanmasını anlamadım. Monaco, 'Fransa şampiyonu bu muymuş' denecek kadar kötü oynadı. Beşiktaş oyunu kilitlendi.
Kendinden çok emindi. Ardından Cenk Tosun'un ikinci golü gelince oyun tamamen Beşiktaş'a döndü. Ardından iyi savunma yapan Beşiktaş defansta da hata yapmayınca altın değerinde galibiyet geldi.
Şu anda görünen Kartal bu gruptan lider çıkar. Monaco ise sonuncu olur.
FRANSIZ ZULMÜ!
Maçı davetiyeli olarak tribünde izledik. Ancak maç öncesinde Fransız polisi tarafından stada grişimiz bile engellenmek istendi.
Beşiktaş taraftarı, Monaco'da büyük eziyet gördü.
Kavga ederek maça girdim.
Benden sonra da diğer Beşiktaşlılar zorla tribüne girdiler. Davetiyeli olanlara bile eziyet çektiren Monaco futbol dersi aldı.
MAÇIN iYiSi CENK TOSUN
İki kişilik oynadı.
İki de harika gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Her topu ezdi.
O iyi olsa fark artardı.
Monaco’ya ders verdik
Monaco beklenenin aksine baskılı başlamadı.
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