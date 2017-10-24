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Tayfun Er TAYFUN ER
  • 24 Ekim 2017, Salı

Yabancı hakem şart!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı üzerlerine çekip, Visca ve Elia gibi hızlı adamlarını kaçırmak için defans arkasına top atan bir taktik düşünmüş. Bunun için de Emre çift yönlü olarak en büyük silahı. Çünkü Beşiktaş baskı yaptığında Emre nedeniyle top çıkarmayı engelleyemedi ve üstüne aynı Emre gol pası dahi attı.
Üç sezondur nedendir bilinmez Emre'ye bir önlem alınmıyor.
Beşiktaş'a pres yapıldığında Beşiktaş'ın zorlanmasının nedeni ise Emre yerine elinde Atiba'nın olması. Emre, Tolgay ve Atiba'nın birlikte yaptıkları işi tek kişi yapıyor. Daha da kötüsü Tolgay'ın top çıkarmak için her pozisyonda geriye gelmek zorunda kalması. Bu da hem hücuma top taşımada aksamaya hem de ileride çoğalmaya engel oluyor.

​ATİBA-EMRE!
Başakşehir baskı yapmadığı için bu sezon en iyi maçını oynayan Atiba'yı eleştirmemin nedeni de Emre'yle kıyaslandığında çok daha net anlaşılabilir.
Mossoro, Tolgay gibi ekstra defans görevi yapmak zorunda değil. Çok eleştirilen hatta bazen alay edilen Ozan Tufan sürekli ileriye oynuyor ve pek çok kez 30 metre topla fişek gibi çıkarak takımını ileri taşıyor.
Beşiktaş'ta takımı ileriye sürükleyen oyuncu yok. Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda dahi oyunun hakimi olamamasının nedeni de bu zaten. Başakşehir'in hücum planının tutmamasının nedeni ise Visca'nın formsuzluğu ve Elia'nın karşısındaki Adriano'nun Beşiktaş'ın en iyi oynayan futbolcusu olmasıydı. Adriano çıkıp, Kerim girince denge de bozuldu. Talisca, kaleci dahi oynar ama sağ açık oynamaz.

MAÇIN İYİSİ EMRE BELÖZOĞLU
Üç sezondur her Beşiktaş maçının yıldızı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALiSCA
Su içmeye gitse eksikliği farkedilmez.
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