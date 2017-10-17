202 hektarlık Monaco!
Resmi adıyla Monaco Prensliği. Yüz ölçümü 2,02 kilometre kare. Yanlış okumadınız bir başka ölçü birimiyle 202 hektar. Bunun 30 hektarı da denizin doldurulması sonucu kazanılmış. Dünyanın Vatikan'dan sonraki en küçük 2. devleti. Nüfusu da 38.400.
Tarihteki şehir devletlerinde geriye kalen ender örneklerden.
Kibarca turizm dense de gerçekten kumarhane üzerinden geçimini sağlayan çok zengin ve şatafatlı yaşayan bir prenslik.
Monaco, tarihte ilk olarak Fenikeliler'in sömürgesi. Fenike sözcüğü Phoinikes'tan geliyor, anlamı "Kızıllar" demek.
Fenikeliler çok önemli bir ürün olan kırmızı boyanın üreticisi.
Fenikeliler, Kenan'dan kalan insanların oluşturduğu deniz ticaretinde üstün olan tüccar bir halk. Alfabelerinin İbrani Alfabesi'yle doğrudan bir ilişkisi var. Fenike'nin ardılıl Kartaca, Suriye kıyılarından gelen Fenikeliler'in kurdukları bir ticaret kolonisi;
Kartacalılar ile İbraniler'in kültür, ırk ve kısmen dil birliği var. Onlar da tüccar ve denizci bir halk.
Kartaca bir ticaret devleti, Roma ise bir militarist devlet;
Kartaca ademi merkeziyetçi, Roma ise merkeziyetçi; Kartaca büyük oranda Musevi, Roma ise putperesttir.
PAYLAŞILAMADI!..
Monaco uzun yüzyıllar boyu Fransızlar ve İtalyanlar arasında gidip gelmiş paylaşılamayan bir ülke olmuş. Grimaldi Ailesi 1869'da 4 milyon 100 bin Frank'a egemenliğinin bir bölümünü Fransa'ya devretmiş.
Bugün kısaca II. Prens Albert diye geçen Monaco Prensi'nin tam ismi Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi'dir.
Monaco'nun ünlü tarihi kumarhanesini bu ailenin ortağı olduğu şirket yönetir.
Prens Albert'in annesi ünlü ABD'li aktrist Grace Kely şöhretinin zirvesindeyken babası Prens III. Albert'le evlenince büyük olay olmuştu. Grace Kely'nin nikahında giydiği gelinlikler hala daha moda dünyasının ikonu olarak anlatılır.
1982'de Trajik bir trafik kazasında ölen Grace Kely ve Prens Albert çiftinin kızları Hannover Prensesi Caroline ve Monako Prensesi Stephanie, gençlik yıllarında güzellikleri ve hızlı yaşamlarıyla magazin dünyasının en gözde isimleriydiler.
Kısacası Monaco kumarhanesi, zenginleri çeken çok lüks hayatıyla adeta tarihin derinliklerinde kaldığımız bir hayatın günümüzdeki tek temsilcisi durumunda.
İşte Beşiktaş bu şatafatlı ülkeciğin AS Monaco (Association Sportive de Monaco) denen futbol takımıyla oynayacak.
Monaco, şimdiye kadar 8 kez Fransa lig, 5 kez de Fransa kupası şampiyonu. 1992'de UEFA Kupası Şampiyonluğu ve 2004'te de Şampiyonlar Ligi 2.'liği var.
ÜLKENİN RESMİ MOTTOSU
Takım Arsene Wenger ve sonra da Didier Deschamps'ın dönemindeki başarılarının ardından 2011'de küme düştü. Bunun üzerine aynı yılın son günlerinde Rus Milyarder Dimitri Ribolovlev takımın hisselerinin % 67'sini satın aldı ve Monaco güçlenen mali yapısıyla tekrar yükselişe geçti.
AS Monaco maçlarını 1985'te tekrar inşa edilen 18.500 kişilik II. Louis Stadyumu'nda oynuyor. İsmi, 1939'da ilk stadyumu yapan dönemin prensinden geliyor.
Takımın lakabı Monakolular ve Kırmızı-Beyazlar. Ülkenin renkleri de olan kırmızı-beyaz, aynı zamanda Grimaldi Ailesi'nin rengi.
Monaco'nun ülke sembolünde de ortada Grimaldi Ailesi'nin resmi bayrağı vardır. Ülkenin resmi mottosu "Deo Juvante" yani "Tanrı'nın Yardımıyla"dır.
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