Şerif Ercan

Musk, D&R mağazalarında satışa sunulan 'Bir Kadın Plan Yaparsa 'adlı kitabını imzaladı. Sosyetenin ünlü isimleri Maye Musk için verilen daveet büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın annesi Maye Mask, D&R'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldi. 'Bir Kadın Plan Yaparsa' adlı kitabının tanıtımı için gelen diyetisyen, model ve yazar Maye Musk için Şamdan Plus, D&R ve Destek Yayınları iş birliğiyle bir davet verdi. CVK Bosphorus Otel'deki davete, iş ve sosyete dünyasının ünlü kadınları ile kültür sanat hayatının önemli isimleri katıldı. Musk, davette önce bir söyleşi yaptı ve modellik kariyerinden sağlıklı beslenmeye, annelik deneyiminden aşk hayatına uzanan samimi bir sohbeti konuklarla paylaştı. Tabii bu ilham veren sohbetin merkezinde kitabı 'Bir Kadın Plan Yaparsa' vardı ve kitabıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Sonra da davete katılan bütün konuklara tek tek kitabını imzaladı.

SOSYETE HAYRAN KALDI

78 yaşında olan, diyetisyen doktor olarak çalışmaya devam eden, kitaplar yazan, konuşmacı olarak dünyayı gezen ve bu yaşına rağmen modellik yapan Maye Musk, davete katılan İstanbul'un önde gelen kadınlarını kendine hayran bıraktı. Ünlü konukların Musk'a hayranlığı, müthiş kariyerinden çok mütevazılığı, sempatikliği, güler yüzlülüğü ve cana yakınlığından kaynaklandı. Söyleşide bütün sorulara samimiyetiyle cevap verirken ardından herkesle tanışıp sohbet etmesi ve kitabını tek tek imzalaması da konukları çok etkiledi. Bu arada filmleri aratmayacak hayat hikayesini anlattığı 'Bir Kadın Plan Yaparsa' kitabını okumanızı tavsiye ederim.