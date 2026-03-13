Şerif Ercan

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu Mehmet Korutürk'ün İsviçre'de kurduğu lüks saat markası Vanguart'ı, dünyaca ünlü sporcuların ardından Türk spor camiasının ünlü ismi Okan Buruk da bileğine taktı. En son şubat ayında yapılan dünyanın en önemli tenis turnuvalarından Avustralya Açık'ta şampiyon olan Elena Rybakina'nın kupasını alırken taktığı Vanguart'ın 'Orb' modeli saatten Okan Buruk'un da aldığını öğrendim. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk yeni saatini ilk kez, pazartesi günü Galatasaray-Liverpol maçı öncesi yaptığı basın toplantısında taktı.





ZAMANI ÇOK DEĞERLİ...

Ertesi gün oynanan ve Galatasaray'ın kazandığı maçta da Okan Hoca'nın bileğinde yine bu saat vardı. Son zamanlarda gözde lüks saatlerle görülmeye başlayan Okan Hoca'nın bu yeni saatinin fiyatını da söyleyeyim; tam 230 bin dolar, yani yaklaşık 10 milyon 140 bin lira. En son birkaç ay evvel 1 milyon 800 bin liraya Rolex'in Land Dweller modelini alan Okan Hoca'nın şimdi de 10 milyon liranın üstünde para verip yeni bir saat alması, onun da artık bir saat tutkunu olduğunu ve saat koleksiyoneri olma yoluna girdiğini gösteriyor.





2024 yılında satışa sunulan Vanguart'ın Orb modeli, el işçiliğiyle üretiliyor ve uçan tourbillon mekanizması ve fütüristik tasarımıyla büyük ilgi görüyor.

Saatin kırmızı kordonlusunu alan Okan Hoca'ya saat çok uğurlu geldi ve Liverpol'u yendiler.

Okan Buruk, Mehmet Korutürk'ün lüks saatini takan ilk ünlü Türk isim oldu.