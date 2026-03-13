SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Liverpool maçına 10 milyonluk saatle çıktı
Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Tüm Yazıları

Liverpool maçına 10 milyonluk saatle çıktı

Eklenme Tarihi 13 Mart 2026

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu Mehmet Korutürk'ün İsviçre'de kurduğu lüks saat markası Vanguart'ı, dünyaca ünlü sporcuların ardından Türk spor camiasının ünlü ismi Okan Buruk da bileğine taktı. En son şubat ayında yapılan dünyanın en önemli tenis turnuvalarından Avustralya Açık'ta şampiyon olan Elena Rybakina'nın kupasını alırken taktığı Vanguart'ın 'Orb' modeli saatten Okan Buruk'un da aldığını öğrendim. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk yeni saatini ilk kez, pazartesi günü Galatasaray-Liverpol maçı öncesi yaptığı basın toplantısında taktı.

Okan Buruk bileğine 230 bin dolarlık saat taktı (Fotoğraflar Takvim 'den alınmıştır)

ZAMANI ÇOK DEĞERLİ...
Ertesi gün oynanan ve Galatasaray'ın kazandığı maçta da Okan Hoca'nın bileğinde yine bu saat vardı. Son zamanlarda gözde lüks saatlerle görülmeye başlayan Okan Hoca'nın bu yeni saatinin fiyatını da söyleyeyim; tam 230 bin dolar, yani yaklaşık 10 milyon 140 bin lira. En son birkaç ay evvel 1 milyon 800 bin liraya Rolex'in Land Dweller modelini alan Okan Hoca'nın şimdi de 10 milyon liranın üstünde para verip yeni bir saat alması, onun da artık bir saat tutkunu olduğunu ve saat koleksiyoneri olma yoluna girdiğini gösteriyor.



2024 yılında satışa sunulan Vanguart'ın Orb modeli, el işçiliğiyle üretiliyor ve uçan tourbillon mekanizması ve fütüristik tasarımıyla büyük ilgi görüyor.
Saatin kırmızı kordonlusunu alan Okan Hoca'ya saat çok uğurlu geldi ve Liverpol'u yendiler.
Okan Buruk, Mehmet Korutürk'ün lüks saatini takan ilk ünlü Türk isim oldu.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Babalarıyla küs olan çocuklardan Cici Baba'ya onay çıkmış 07 Mart 2026, Cumartesi Savaş yüzünden ayrı düştüler 04 Mart 2026, Çarşamba Ana yüreği 19 Şubat 2026, Perşembe Baktılar ama almadılar 15 Şubat 2026, Pazar
Allah’ın birleştirdiği kalpleri bölmeyin...
Allah’ın birleştirdiği kalpleri bölmeyin...
Süper Loto’da büyük ikramiye devretti
399 milyon devretti
Galatasaray’da Icardi ayrılığı yaklaşıyor
Bir dönem sona eriyor
TFF yabancı VAR’ı gündemine almadı
Yabancı VAR gelmeyecek
Helal olsun sana Kante
Kendi işini kendi yapıyor