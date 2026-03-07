Şerif Ercan

CANLI YAYIN
Babalarıyla küs olan çocuklardan Cici Baba'ya onay çıkmış

Eklenme Tarihi 7 Mart 2026

Ocak ayında sevgilisiyle evlenen Naim Gençoğlu ile konuşmayan çocukları, anneleri Özlem Gençoğlu'nun sevgilisiyle tanışmış ve bu aşka onay vermiş
2021 yılında, 30 yılık eşi ve iki çocuğunun annesi Özlem Gençoğlu'nu terk edip Burcu İlk adlı genç bir kadınla yasak aşk yaşamaya başlayan ünlü mücevherci Naim Gençoğlu'nun yasak aşkını resmileştirdiğini herkes benden öğrenmişti. Naim Bey, Burcu İlk ile ocak ayında, sadece 30 kişinin katıldığı bir düğünle sessiz sedasız evlenmişti. Annelerini aldattığı için babalarıyla konuşmayan çocukları da doğal olarak düğüne gitmemişti. Özlem Gençoğlu'nun da Naim Gençoğlu'ndan boşandıktan sonra bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Özlem Hanım'ın sevgilisinin Almanya'da yaşayan Türk bir iş insanı olduğunu öğrendim.
Özlem Hanım ilişkisini şimdilik gizli yaşıyormuş, sık sık Almanya'ya gidip sevgilisiyle orada buluşuyormuş.
Yakın çevresinden bile gizliyormuş ancak çocukları biliyormuş. Hatta oğlu Umur ve kızı Senem'i sevgilisiyle tanıştırmış, onlardan da onay çıkmış. Annelerini aldattığı için babalarıyla konuşmayan çocuklar, annelerinin bu aşkına saygı göstermişler. 'Cici anne'yi değil ama 'cici baba'yı kabul etmişler.
Çocuklardan babaya tepki, anneye destek (Fotoğraflar Takvim'den alınmıştır)

İki torunu olan Naim 66 yaşındaki Gençoğlu'nun, 35 yaşındaki sevgilisi Burcu İlk ile evlendiğini herkes Takvim'den öğrenmişti.


Özlem Gençoğlu, kendisini aldatan eşinden boşandıktan sonra kalbini açtığı Almanya'da yaşayan Türk iş insanıyla çok mutluymuş.
Çocukları Umur Gençoğlu ve Senem Gençoğlu Aknil, Senem Gençoğlu'nun aşkına onay vermiş

