CANLI YAYIN
Geri

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı yeni bir operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran da yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas gözaltına alındı.
  • İş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı gözaltına alındı.
  • Oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
  • Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik'uyuşturucu'soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fikret Orman ve Güzide Duran (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

FİKRET ORMAN VE GÜZİDE DURAN AYNI EVDEYDİ

Soruşturma kapsamında aynı evde bulunduğu belirlenen Güzide Duran ve Fikret Orman gözaltına alındı.

Hacı, Kerim ve Hakan Sabancı

SABANCI KARDEŞLER DE GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Burak Elmas

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS LİSTEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Didem Soydan

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

Sıra NoAd Soyad
1Fikret Orman
2Güzide Aksoy (Güzide Duran)
3Hakan Sabancı
4Kerim Sabancı
5Hande Erçel
6Burak Elmas
7Sezgin Köysüren
8Ferhat Aydın
9Lütfiye Tuğçe Özbudak
10Koray Serenli
11Onur Bükçü
12İsmail Behram Perinçekli
13Kaan Mellart
14Didem Soydan
15Onur Talay
16Mustafa Tari

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı


KİMLER LİSTEDE?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü 7 kişi şu şekilde:

SıraAd SoyadMeslek/Unvan
1Fikret OrmanEski Beşiktaş Başkanı
2Burak ElmasEski Galatasaray Başkanı
3Hakan Sabancıİş İnsanı
4Kerim Sabancıİş İnsanı
5Hande ErçelOyuncu
6Didem SoydanModel
7Güzide DuranSunucu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler