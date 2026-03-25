İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik'uyuşturucu'soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
FİKRET ORMAN VE GÜZİDE DURAN AYNI EVDEYDİ
Soruşturma kapsamında aynı evde bulunduğu belirlenen Güzide Duran ve Fikret Orman gözaltına alındı.
SABANCI KARDEŞLER DE GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.
FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS LİSTEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:
|Sıra No
|Ad Soyad
|1
|Fikret Orman
|2
|Güzide Aksoy (Güzide Duran)
|3
|Hakan Sabancı
|4
|Kerim Sabancı
|5
|Hande Erçel
|6
|Burak Elmas
|7
|Sezgin Köysüren
|8
|Ferhat Aydın
|9
|Lütfiye Tuğçe Özbudak
|10
|Koray Serenli
|11
|Onur Bükçü
|12
|İsmail Behram Perinçekli
|13
|Kaan Mellart
|14
|Didem Soydan
|15
|Onur Talay
|16
|Mustafa Tari
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
KİMLER LİSTEDE?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü 7 kişi şu şekilde:
|Sıra
|Ad Soyad
|Meslek/Unvan
|1
|Fikret Orman
|Eski Beşiktaş Başkanı
|2
|Burak Elmas
|Eski Galatasaray Başkanı
|3
|Hakan Sabancı
|İş İnsanı
|4
|Kerim Sabancı
|İş İnsanı
|5
|Hande Erçel
|Oyuncu
|6
|Didem Soydan
|Model
|7
|Güzide Duran
|Sunucu