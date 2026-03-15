Özel hastaneye verecek parası kalmamış
Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Özel hastaneye verecek parası kalmamış

Eklenme Tarihi 15 Mart 2026

Devlet hastanesinde vefat eden Alinur Velidedeoğlu, ardında kocaman bir dedikodu bıraktı. Sosyetede, hobilerine bile milyonlar harcayan Velidedeoğlu'nun özel hastaneye 1 milyon lira ödeyemediği konuşuluyor.

Reklam dünyasının dahi çocuğu olarak tanınan ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu perşembe günü devlet hastanesi Siyami Ersek'te vefat etti. Ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı. 73 yaşında vefat eden Velidedeoğlu, dün toprağa verildi. Cenazesinde sosyetenin konuştuğu bir dedikodu kulağıma geldi. Meğer döneminin en zengin reklamcılarından Alinur Velidedeoğlu son yıllarda maddi zorluk yaşıyormuş. O yüzden devlet hastanesinde tedavi görüyormuş. Detay da öğrendim; yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanmış, aklına ilk gelen İstanbul'un en ünlü özel hastanelerinden birine gitmiş. Hastane yaklaşık 1 milyon lira hesap çıkarmış. Hastaneye verecek o kadar parası yokmuş, o yüzden devlet hastanesine yatmış.

HOBİLERİNE MİLYONLAR HARCIYORDU
Eğer dedikodular doğruysa ve Alinur Velidedeoğlu 1 milyon lirayı ödeyemeyecek duruma düştüyse çok şaşırtıcı. Çünkü o, 1990'ların ve 2000'lerin reklam sektörünün yıldızıydı. Ortağı olduğu reklam ajansı, döneminin en büyüklerindendi. Dev markaların reklamlarını yapıyordu, hatta büyük bir siyasi parti bile seçim propagandasını ona emanet etmişti. İmzasını attığı reklamlar uluslararası ödüller alıyordu. O kadar çok para kazanıyordu ki, sosyeteye girmiş, Süzer Ailesi'nin kızı Enci Teker ile evlenmişti. İkinci evliliğini Amerikalı Sarah ile yapmış, Savarona yatında verdiği düğün yemeğine iş ve sosyete dünyası akın etmişti. İstanbul ve New York'ta lüks evleri vardı ve bu iki şehir arasında yaşamını sürdürüyordu. Hobileri için milyonlar harcıyor, klasik otomobil koleksiyonerliği yapıyordu. Sergiler açıyor ve sanat dünyasında da adından söz ettiriyordu. Ancak son yıllarda adeta ortadan kaybolmuştu; demek ki, sebebi maddi durumuymuş...

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Liverpool maçına 10 milyonluk saatle çıktı 13 Mart 2026, Cuma Babalarıyla küs olan çocuklardan Cici Baba'ya onay çıkmış 07 Mart 2026, Cumartesi Savaş yüzünden ayrı düştüler 04 Mart 2026, Çarşamba Ana yüreği 19 Şubat 2026, Perşembe
Öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite şehri: Zirvedeki il 8. kez birinci
En çok tercih edilen üniversite şehirleri
Göklerin yeni devi: K2 Kamikaze İHA sahneye çıktı!
Göklerin yeni devi: K2 Kamikaze İHA sahneye çıktı!
ABD-İsrail - İran Savaşı’nda 15. gün: Hark Adası vuruldu | Tahran BAE’de petrol tesisini vurdu
Hark Adası vuruldu
Tanju Özcan’ın yasak aşk ve şantaj bombası: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Özcan'ın yasak aşk ve şantaj bombas
Emekliye işçiye ödeme zamanı
Paralar bugün hesapta