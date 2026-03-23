Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtları, Kaş Tapu Kadastro Teknikeri Diyar Akdağ tarafından 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 defa yasa dışı şekilde sorgulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişisel verilerini hedef alan ve devletin resmi kayıtlarına usulsüz şekilde erişim sağlanan tapu skandalında çember daralıyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yaparken tutuklanan Diyar Akdağ'ın ifadeleri doğrultusunda, yasa dışı sorgulama ağının merkezinde yer alan Ayşegül Erdağ Kocadabak, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'BENİ TINDER'DA KANDIRDI'

Devletin güvenilirliğini zedeleyen ve kişisel verileri hiçe sayan skandalın detayları, tutuklu teknikerin itiraflarıyla gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede karanlık ağın nasıl işlediğini anlatan Diyar Akdağ, "Instagram ve Tinder isimli sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs sohbet esnasında beni kandırarak Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Tapu sorgu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayri ihtiyari şekilde ilettim." dedi.

300 BİN LİRA TEKLİF ETTİ

İfadesinde Özgür Özel'in neden daha fazla tapu kaydı sayısı verdiğini bilmediğini, kendisinin sadece 4 kayıt gördüğünü söyleyen Akdağ, Özgür Özel'e 8 defa Whatsapp üzerinden cevapsız çağrı bırakan Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın kendisini yönlendirdiğini ve bilgileri elde edince kendisine 300 bin lira para vermeyi teklif ettiğinianlattı.

Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın kendisine İstanbul'da noterlik yaptığını söylediğini anlatan Akdağ ifadesinde şunları söyledi:

"İrtibata geçtim. Taşınmazların cinsini, yüz ölçümünü ve nerede olduklarını Ayşegül'e sözlü olarak bildirdim. Bu bilgileri verdikten sonra beni İstanbul ili Beşiktaş ilçesine çağırmıştı ancak ben İstanbul'a gitmedim. Istanbul'a gidersem benimle yüz yüze görüşeceğini söyledi. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin lira para vermeyi teklif etti. Ben bu teklifi kabul etmedim. Kesinlikle maddi bir menfaat temin etmedim."