Esenler'de site otoparkında kanlı pusu: 19 yaşındaki Umut Özacar öldürüldü

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir sitenin otoparkı, gece saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. Henüz 19 yaşında olan Umut Özacar, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir grup tarafından otopark içerisinde sıkıştırıldı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özacar, hem silahlı hem de bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden gelen ilk görüntüler ve emniyet şeridindeki hareketlilik haberimizdeki videoda yer alıyor.

Avukatından kan donduran iddia: "Umut'a tuzak kurdular"

Cinayetin ardından açıklama yapan Umut Özacar'ın avukatı ve aynı zamanda kuzeni olan Akın Özacar, olayın sıradan bir kavga olmadığını savundu. Özacar, genç adamın planlı bir şekilde site otoparkına çağrıldığını ve burada pusuya düşürüldüğünü öne sürdü. "Bu bir infazdır, tuzak kurularak işlenmiş bir cinayettir" diyen acılı ailenin adalet çığlığı ve olay yerindeki açıklamaları video haberimizde detaylandırıldı.

3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, cinayete karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete getiriliş anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Esenler'deki cinayetin perde arkası araştırılıyor

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerine gelişleri ve kaçış anları titizlikle inceleniyor. 19 yaşındaki Umut Özacar'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.