



EKREMCİLER İSYANDA



Ancak "İnce" planlanıp "Özel" yapılan Emine Ülker Tarhan operasyonu Ekrem İmamoğlu'na yakın çevrelerin şimdiden huzurunu kaçırdı. Sürecin kapalı kapılar ardından yürütülmesinde tepkili olan Ekremciler'in "Bizi devre dışı bıraktılar" diyerek veryansın ettiği öğrenildi. İmamoğlu cephesine göre, Tarhan'ın ne siyasi çizgisi ne de söylemleri mevcut denkleme uyuyor. Bu noktada en dikkat çeken husus ise Emine Ülker Tarhan'ın İmamoğlu'na yönelik herhangi bir destek açıklamasında bulunmamış olması...

ÖZGÜR ÖZEL'İN DİZAYN TAKIMI: MUHARREM İNCE - ALİ MAHİR BAŞARIR - MURAT EMİR Özgür Özel'in Muharrem İnce, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le Ekremci vesayete karşı denge cephesi kurduğu belirtiliyor. Bu 4'lünün partiyi dizayn çabalarına karşın Ekremciler karşı atakta bulunuyor.



İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a "hazır ol" talimatı gönderdiği söyleniyor. İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın ise el altından Ali Mahir Başarır'ın dosyalarını gönderttiği ifade edildi. CHPli CHPliye operasyon çekti! Tolgahan Erdoğan Takvimde açıkladı: Ali Mahir Başarır ve Zeybekin dosyalarını Özgür Karabat göndertti



EKREMCİLER'DEN "ÖZEL" OPERASYON: A.M BAŞARIR'IN DOSYALARINI EL ALTINDAN VERDİLER



Takvim.com.tr'ye konuşan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Özgür Karabat'ın kendisine Ali Mahir Başarır ve Gökan Zeybek'in yolsuzluk dosyalarını gönderdiğini açıkladı. Başarır, Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri. Bu da Ekremcilerin Özel'e yakın isimlere karşı operasyona giriştiğine dair tartışmalara yol açtı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIK HESAPLARI VE SİLİVRİ'DEN GELEN ÜLTİMATOM



İmamoğlu-Özel hattındaki adaylık savaşı da ivme kazandı.



Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçleri nedeniyle adaylığının zora girmesi sonrası Özgür Özel'in "anketle aday belirleme" formülü yeniden gündemde. Ancak bu formül bünyesinde tartışmalar barındırıyor. CHP kulislerinde, bazı anketlerde Mansur Yavaş'ın desteğinin bilinçli şekilde düşük gösterildiği iddiaları konuşuluyor. Bu iddialar, "İmamoğlu'nun ardından şimdi de Yavaş'ın önü mü kesiliyor?" sorusunu gündeme taşıdı.



Huzuru kaçan Ekrem İmamoğlu ise "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil" diyerek Özgür Özel'e ültimatom verdi. Mansur Yavaş cephesi de bir kez daha anket kozunu masaya getirip Özgür Özel'e "kimsenin yedeği değilim" resti çekti.





CAO'DA KRİZİN ADI SERKAN ÖZCAN



Kavganın en önemli sinir uçlarından biri de CHP'deki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi.



Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini indirttiği ofiste "Serkan Özcan" krizi yaşanıyor. CHP'deki kaynaklarımız Özcan'ın hem personele karşı sert ve mesafeli bir tutum sergilediği hem de ofise gelen siyasilere yeterli ilgiyi göstermediğini belirtti.



Özellikle bazı ziyaretçilere karşı "genel başkan edasıyla" hareket ettiği ve tepeden bakan bir üslup kullandığı yönündeki şikâyetlerin parti yönetimine iletildiği ifade ediliyor.



Söz konusu rahatsızlıkların, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kadar ulaştığı ve genel merkezde bu tabloya ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.