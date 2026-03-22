Şerif Ercan

30 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek olan Kanye West'in Diamond konser biletlerini sosyete kaptı. 35 bin liraya satılan bu biletlerin, 100 bin liradan satıldığı karaborsası da oluştu.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in, İstanbul konserinin biletleri satışa çıkmış ve 7 saatte 35 bin bilet satışıyla rekor kırılmıştı. 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki konserin en pahalı bileti olan ve 35 bin liradan satılan Diamond biletlerin çoğunu sosyetenin kaptığını öğrendim. Ünlü sanatçıların yurtdışındaki konserlerini bile kaçırmayan sosyeteden birçok isim, Kanye West'in konser biletlerini de kimseye kaptırmamış. 18 bin liradan satılan Golden biletler de yine en önce tükenenler olmuş ki onları da sosyeteyle birlikte sanat dünyasından isimler almış.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Bu arada Diamond biletlerin çok az bir kısmını almayı başaranların ise karaborsacılar olduğu kulağıma geldi. Onlar da ellerindeki 35 bin liralık biletleri 100 bin lira fiyatla satışa çıkarmış. Ayrıca bu biletleri sattıklarını iddia eden birçok internet sitesi gördüm ancak konseri düzenleyen şirketten, biletleri sadece 'Yeistanbul.com' ve 'Ticketofis.com'un sattığını ve diğerlerinin dolandırıcı olabileceğini söylediler. Yani Kanye West dolandırıcıları şu anda sanal alemde kol geziyormuş, aman dikkat. Son bir bilgi daha; Kanye West'in Avrupa şehirlerindeki konserlerinin Diamond biletleri 800 Euro'ya (Yaklaşık 40 bin 650 TL) satılıyor. Yani bizim sosyete Avrupalılardan daha ucuza Kanye West'i dinleyecek.



Kanye West 11 yıl sonra ilk Avrupa turnesine İstanbul'dan başlayacak. Konserin bilet fiyatları 5 bin 400 lira ile 35 bin lira arasında değişiyor.

Yaklaşık 80 bin kişilik kapasiteye sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı, Avrupa'nın en büyük statları arasında yer alıyor.