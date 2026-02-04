Şerif Ercan

Atalarımız "Armut dibine düşer" demiş ama her zaman öyle olmuyor. Örneğin İdo Tatlıses, bu atasözüne hiç uymuyor. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses'in, çapkınlığı ve çalkantılı yaşamıyla tanınan babasından çok farklı bir özel hayatı var. 15 Şubat'ta 34. yaşını kutlayacak olan İdo, 2021'de Yasemin Şefkatli ile evlendi. Ocak 2024'te ikizleri Ayel ve Emir'i kucağına alan İdo'nun çok mutlu bir aile hayatı var. Şamdan Plus Dergisi'nin Sevgililer Günü sayısına kapak olan İdo-Yasemin Tatlıses çiftinin röportajda söyledikleri de mutluluklarının bir göstergesi. İdo, aşka, evliliğe ve aileye dair öyle güzel şeyler söylemiş ki, İbrahim Tatlıses'in oğlu olduğuna inanmak zor!

"EN BÜYÜK MAHREM AİLE"

İdo röportajda, "Ailenin her şeyden önce geldiğini, aile bağlarının önemini ve ailenin en büyük mahrem olduğunu öğrendik. Ailemizi en güzel şekilde korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu yolda zorlukları beraber aşmayı da öğreniyoruz, aile sabırla, şefkatle, sevgiyle şekilleniyor" demiş. Çocukları da evliliklerini perçinlemiş. İdo, "Çocuklar bize evliliğimizle ilgili yeni sorumluluklar yükledi. Çocuklarla daha güçlü takım arkadaşı olduk" derken eşi Yasemin Tatlıses de şunları söylemiş: "İki çocuk büyütüyoruz, kolay bir zamandan geçmiyoruz, her şeyi tozpembe gibi göstermek çok sahici değil. Bazen düşüyoruz ama çok nazik ve sevgiyle ayağa kalkıyoruz. Mutlu bir evlilik, karşılıklı anlayışla oluyor." Ailenin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını, özellikle sanat ve sosyete dünyasında birçok kötü örnekler olmasına rağmen İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Hanım'ın aile saadetine vurgu yapmaları çok değerli. Bu cümleleri, İbrahim Tatlıses'in oğlundan duymak daha da değerli. Röportajda İdo-Yasemin Tatlıses çiftinin aşk üzerine de çok güzel sözleri var. Siz en iyisi bir Şamdan Plus alın.

ARMUT DİBİNE DÜŞMEMİŞ

Yasemin Tatlıses, "İdo çok iyi bir baba, genelde tüm yük annelerde olabiliyor ve bu da anne için çok yıpratıcı oluyor ama İdo çok yardımcı oluyor bana" diyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Şamdan Plus'a verdiği röportajda, eşi Yasemin Hanım ve ikizleri ile çok mutlu bir yaşamı olduğunu belirtip ailenin her şeyden önce geldiğini söylemiş. Sosyetik güzel, çocuklarının geleceği için ince eleyip sık dokuyor. İdo, röportajda çok ilginç bir alışkanlığını da açıklamış; "Ben Hala fön sesiyle uyuyorum."