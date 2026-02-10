PORTE: Gök Sultan Abdülhamid Han | Filistin'de Yahudi devleti kurdurmadı Selanik'e sürgün edildi | Tahttan indi çöküş başladı

Sultan 2. Abdülhamid döneminde eğitim kurumları yaygınlaştırıldı, Şişli Etfal Hastanesi ve Darülaceze kuruldu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri kuruldu.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde Hicaz ve Bağdat demiryolları inşa edildi, Haydarpaşa-İzmit Demir Yolu Hattı Ankara'ya kadar uzatıldı.

Sultan 2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876'da 34. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı ve 33 yıl hüküm sürdükten sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirilerek 10 Şubat 1918'de vefat etti.

Babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Kadınefendi olan Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğdu. Henüz 10 yaşındayken annesini veremden kaybeden Abdülhamid'in babası Sultan Abdülmecid ise 1861'de 38 yaşında vefat etti. Abdülhamid Han, dünya siyasetinde tarihi kırılmaların yaşandığı bir dönemde parçalanmak üzere olan Devlet-i Aliye'yi 33 yıl ayakta tuttu. Günümüzde varlığını devam ettiren birçok müessesenin ve modern kurumların temellerini attı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 108. yılında dua, rahmet ve minnetle yad ediliyor.

Sultan Abdülhamid Han parçalanmak üzere olan Devlet-i Aliye'yi 33 yıl ayakta tuttu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır) Hükümdarlığı sürecinde güçlü bir hafiye teşkilatı kurdu. Sultan 2. Abdülhamid, tahta çıktığında içeride ve dışarıda birçok sorunla karşı karşıya kaldı. İslam dünyası ile bağlarını güçlendirmeye çalışarak bunu temel bir siyaset haline getirdi. Müslümanların, kutsal topraklara daha rahat ulaşabilmesi için Hicaz Demiryolu'nu yaptırdı. Halifelik sıfatını Osmanlı padişahları arasında en çok kullanan 2. Abdülhamid oldu Başkan Erdoğan: Bize düşen 2. Abdülhamid Han dönemini iyi anlamak, gerekli dersleri çıkararak, gelecek nesillere tanıtmaktır "EVVELA BASİRET SONRA EMNİYET" Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı anlamanın önemine şu sözlerle dikkat çekiyor:

34. OSMANLI PADİŞAHI



2. Abdülhamid, meşruti bir yönetim kurmak isteyen devlet adamı ve idarecilerin Sultan Abdülaziz ile 5. Murad'ı tahttan indirmelerinden sonra 31 Ağustos 1876'da 34. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

Göreve geldikten kısa bir süre sonra 23 Aralık 1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-i Esasi" ilan edildi.

93 HARBİ



31 Mart 1877'de Rusların tekliflerini kapsayan Londra Protokolü, Sultan 2. Abdülhamid'in isteğiyle mecliste görüşülüp reddedilince Rusya, 24 Nisan 1877'de (93 Harbi) Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

Gazi Osman Paşa'nın Plevne'deki, Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın da doğudaki başarıları savaşın genel gidişatını durduramadı ve Türk orduları cephelerden çekilmeye başladı. Onların ardından on binlerce Müslüman-Türk muhacir de İstanbul ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı.



GÜÇLÜ BİR HAFİYE TEŞKİLATI KURDU



Meclisle anlaşmazlığa düşen Sultan 2. Abdülhamid, anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak, 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı süresiz olarak tatil etti fakat meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair herhangi bir beyanda bulunmadı.

Savaşın sonunda Rusya ile 3 Mart 1878'de ağır koşullar içeren Ayastefanos Antlaşması imzalandı. Ardından 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile bazı topraklar kaybedildiği gibi Rusya'ya karşı da harp tazminatı ödenmesi kabul edildi.

Sultan Abdülhamid, devletin içerisinde bulunduğu durum ile Çırağan Vakası sonrası güçlü bir hafiye teşkilatı kurdu.

Dış politikada karşılaştığı güçlükler ve özellikle yabancı devletlerin içeride bir takım olaylar çıkarmaları, Padişahı sıkı bir rejim uygulamaya sevk etti.

Devletin toparlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğuna inanan 2. Abdülhamid, ağır yük oluşturan savaşlardan kaçınma yoluna gitti. Ekonomik alanda kendisinden önceki padişahlardan devraldığı dış borçları temizlemeye öncelik veren Sultan 2. Abdülhamid, Avrupalı alacaklıların temsilcileriyle 20 Aralık 1881'de bir anlaşma imzaladı. "Muharrem Kararnamesi" adı verilen bu anlaşmayla alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplamak üzere Düyun-u Umumiye'yi kurma imtiyazı tanındı.