Şerif Ercan

İstanbul sosyetesi bu sömestr tatilinde de yurtdışındaydı. Birçoğu Avrupa'nın ünlü kayak merkezlerine giderken, Miami, Phuket, Bali gibi yerlerde yaz tatili yapanlar da oldu

Sömestr tatili biterken sosyete de tatilini bitirip yurda döndü. İstanbul sosyetesi, sömestrde yine şehri terk etti ve dünyanın dört bir yanına dağıldı. Çoğu kayak merkezlerini tercih ederken kendilerini sıcak ülkelere atanlar da yok değildi. Kayak tatilini tercih edenlerin ilk adresi Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel oldu. Bu arada Courchevel'in ünlü oteli yandı ama neyse ki Avrupa jet sosyetesi ne de bizim sosyeteden kimseye bir şey olmadı. Kışın yaz tatili yapmak isteyenler ise; -uzun uçuşları göze alarak- Dubai ve Miami'yi tercih etti. Ama Bali'den Phuket'e, Mauritius'tan Cape Town'a kadar farklı ülkelerdeki ünlü tatil beldelerine kendileri attı.

OKULLA İLGİLERİ YOK

Bu sömestr tatilinde de benim dikkatimi çeken, çocuğu olmayan, çocuğu henüz okula gitmeyen veya çocuğu okul çağını geçmiş olan sosyeteden birçok çiftin de sömestr tatilinde olmasıydı. Örneğin Alara Koçibey onlardan biriydi. Koçibey, üniversiteyi bitiren kızı Paris Uzan ile Dubai'de tatildeydi. Henüz çocuğu olmayan birkaç aya doğum yapacak olan Sima Tarkan Basoğlu da Fransa'nın ünlü kayak merkezlerinden Megeve'de sömestr tatili yaptı.

MÜDAVİMLERİ BİLE YOKTU

Türkiye'deki kayak merkezleri bu kez sosyeteden mahrum kaldı. Özellikle Uludağ'ın müdavimi olan isimler bile bu yıl yurtdışındaki kayak merkezlerine gitti. Bizim kayak merkezlerinden benim gördüğüm birkaç isim vardı. Buse Terim onlardan biriydi; Palandöken Kayak Merkezi'nde kızlarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Bir de Burcu Erçil Erciyes'te tatildeydi ki, bunun sebebi de eşi Mehmet Yayla'nın orada otelinin olmasıydı.

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında tatilin tadını çıkardı. Kayak pistlerinden egzotik adalara uzanan bu keyifli molalarda ünlü isimlerin rotaları dikkat çekti